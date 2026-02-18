Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri Haberleri

        Yalova'da taşan deniz nedeniyle balıkçı barınakları ve sahildeki yapılar zarar gördü

        Yalova'da etkili olan fırtına nedeniyle taşan Marmara Denizi, Esenköy beldesinde balıkçı barınakları ve kıyı şeridinde bulunan bazı yapılarda hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 20:34 Güncelleme: 18.02.2026 - 20:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da taşan deniz nedeniyle balıkçı barınakları ve sahildeki yapılar zarar gördü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yalova'da etkili olan fırtına nedeniyle taşan Marmara Denizi, Esenköy beldesinde balıkçı barınakları ve kıyı şeridinde bulunan bazı yapılarda hasara neden oldu.

        Marmara Bölgesi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları ve denizde meydana gelen fırtına nedeniyle Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde deniz taşkını yaşandı.

        Taşkın nedeniyle balıkçı barınakları ve kıyı şeridinde bulunan bazı yapılarda hasar oluşurken, bölgede hasar tespit çalışmaları Esenköy Belediyesi personeli ile koordineli şekilde gerçekleştirildi.

        Ayrıca fırtına ve taşkın olayına müdahale çalışmalarına destek vermek amacıyla Bursa ve Sakarya'dan AFAD İl Müdürlükleri ekipleri de bölgeye sevk edildi.

        Bölgede ekiplerin inceleme ve değerlendirme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İran ile savaş çok yakında başlayabilir"
        "İran ile savaş çok yakında başlayabilir"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        18 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        18 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Okan Buruk'tan Mourinho sözleri!
        Okan Buruk'tan Mourinho sözleri!
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        Baba ve oğlunun ölümüne ilişkin davada anneye 'azmettirici' iddiası
        Baba ve oğlunun ölümüne ilişkin davada anneye 'azmettirici' iddiası
        Beşiktaş'ta rota Avrupa Ligi!
        Beşiktaş'ta rota Avrupa Ligi!
        Tren istasyonunda kadın cinayeti!
        Tren istasyonunda kadın cinayeti!
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Davayı kazandı
        Davayı kazandı
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Arkadaşını öldürdü! Günlerce gidip cesedine baktı!
        Arkadaşını öldürdü! Günlerce gidip cesedine baktı!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"

        Benzer Haberler

        Yalova'da fırtına; deniz taştı, balıkçı barınakları zarar gördü
        Yalova'da fırtına; deniz taştı, balıkçı barınakları zarar gördü
        Yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılıkta 5 tutuklama
        Yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılıkta 5 tutuklama
        Yalova merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 5'i tutuk...
        Yalova merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 5'i tutuk...
        Gemide mahsur kalan 6 personel, sepetli merdivenle kurtarıldı
        Gemide mahsur kalan 6 personel, sepetli merdivenle kurtarıldı
        Yalova'da fırtına nedeniyle tersanedeki gemide mahsur kalan 6 personel kurt...
        Yalova'da fırtına nedeniyle tersanedeki gemide mahsur kalan 6 personel kurt...
        Yalova'da tersaneye bağlı geminin 6 personeli için kurtarma operasyonu
        Yalova'da tersaneye bağlı geminin 6 personeli için kurtarma operasyonu