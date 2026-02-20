Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri Haberleri

        Yalova'da sahte senetle taşınmaz satmaya çalışan 2 zanlı tutuklandı

        Yalova'nın Termal ilçesinde yurt dışında bulunan kişinin taşınmazlarını düzenlenen sahte senetle satmaya çalışan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 22:59 Güncelleme: 20.02.2026 - 22:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da sahte senetle taşınmaz satmaya çalışan 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yalova'nın Termal ilçesinde yurt dışında bulunan kişinin taşınmazlarını düzenlenen sahte senetle satmaya çalışan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 3 Mart 2025'te Termal İlçe Polis Merkezi Amirliğine başvuran mağdurun şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, mağdur yurt dışında bulunduğu sırada kendisi adına sahte senet düzenlenerek icra yoluyla bir taşınmazının satılması ve diğer taşınmazlarının da satılmaya çalışılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçu işlendiği belirlendi.

        18 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan Yalova'da 1, Mersin'de 3 ve Rize'de 1 olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Vali Ahmet Hamdi Usta, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Yalova'da hukuk düzenini ve vatandaşların mülkiyet hakkını hedef alan dolandırıcılık girişiminin polisin yaptığı titiz çalışmayla önlendiğini belirtti.


        Termal İlçe Polis Merkezi Amirliğine yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz ve kararlı çalışmaları neticesinde önemli bir suç organizasyonunun ortaya çıkarıldığını bildiren Usta, şunları kaydetti:

        "Yurt dışında bulunan bir vatandaşımız adına sahte senet düzenleyerek icra yoluyla taşınmazının satışını gerçekleştiren, diğer taşınmazlarını da satışa çıkarmaya teşebbüs eden şahıslar tek tek tespit edilmiştir. Vatandaşımızın mülkiyet hakkını hedef alan bu nitelikli dolandırıcılık girişimi, devletimizin güçlü refleksi sayesinde engellenmiştir."

        Usta, "Hiç kimsenin vatandaşımızın malına, emeğine ve hukukuna el uzatmasına müsaade edemeyiz. Valiliğimiz sahteciliğe, dolandırıcılığa ve kamu düzenini tehdit eden her türlü girişime karşı kararlılıkla mücadele etmektedir. Bu başarılı operasyonu gerçekleştiren Emniyet Teşkilatımıza ve sürece verdikleri destek dolayısıyla Cumhuriyet Başsavcılığımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Yüksek Mahkemesinden kritik tarife kararı
        ABD Yüksek Mahkemesinden kritik tarife kararı
        "İran'ın nükleer programı için askeri çözüm yok"
        "İran'ın nükleer programı için askeri çözüm yok"
        Manisa’da şüpheli ölüm: Çiftten biri hayatını kaybetti
        Manisa’da şüpheli ölüm: Çiftten biri hayatını kaybetti
        Kupada ilk finalist Beşiktaş!
        Kupada ilk finalist Beşiktaş!
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        Trump'tan İran'a olası saldırı açıklaması
        Trump'tan İran'a olası saldırı açıklaması
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        Galatasaray, Noa Lang için harekete geçti!
        Galatasaray, Noa Lang için harekete geçti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Alican Uludağ tutuklandı
        Alican Uludağ tutuklandı
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        Lal Denizli ifade verdi
        Lal Denizli ifade verdi
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Yalova OSB'de güvenlik altyapısı güçleniyor
        Yalova OSB'de güvenlik altyapısı güçleniyor
        Yalova'da evi uyuşturucu serasına çeviren 2 zanlı tutuklandı
        Yalova'da evi uyuşturucu serasına çeviren 2 zanlı tutuklandı
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Petrol Ofisi Grubu ve Hicri Ercili Grup iş birliğinde inşa edilen ilk tanke...
        Petrol Ofisi Grubu ve Hicri Ercili Grup iş birliğinde inşa edilen ilk tanke...
        Yalova merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonunda 5 tutuklama
        Yalova merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonunda 5 tutuklama
        Yalova merkezli 6 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 9 zanlı tutuk...
        Yalova merkezli 6 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 9 zanlı tutuk...