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        Psikiyatrist Yazar Gülseren Budayıcıoğlu, Yalova´da halka açık seminer verecek

        Akkök Holding bünyesinde faaliyet gösteren Akkim, halka açık seminerlerine devam ediyor. Bu kapsamda Psikiyatrist ve Yazar Gülseren Budayıcıoğlu, 10 Ocak´ta Yalova´da halka açık seminer verecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 12:18 Güncelleme: 08.01.2024 - 12:18
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        Psikiyatrist Yazar Gülseren Budayıcıoğlu, Yalova´da halka açık seminer verecek
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        Akkök Holding bünyesinde faaliyet gösteren Akkim, halka açık seminerlerine devam ediyor. Bu kapsamda Psikiyatrist ve Yazar Gülseren Budayıcıoğlu, 10 Ocak´ta Yalova´da halka açık seminer verecek.

        `Aile içi iletişim" başlığıyla düzenlenecek halka açık seminerde Gülseren Budayıcıoğlu, aile içi iletişimde sağlıklı ilişkilerin önemini vurgulayacak. Çatışma yönetimi, sağlıklı iletişim becerileri ve aile üyeleri arasındaki bağları güçlendirmek gibi önemli konuların konuşulacağı seminer, halkına açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

        Psikiyatri alanındaki çalışmalarının yanı sıra, çok satanlar arasına giren ve TV dizileri çekilen pek çok romanı bulunan Gülseren Budayıcıoğlu, Yalova´da 10 Ocak´ta saat 19:00´da Raif Dinçkök Kültür Merkezi´nde seminer verecek.

         

         

         

        DHA-Genel - Türkiye-Yalova - DHA

        2024-01-08 12:17:49

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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