Yalova'da kötü kokular yayılan evden 2 ton çöp çıkarıldı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde kötü kokular yayılması nedeniyle komşuların şikayetçi olduğu apartman dairesi, 2 ton çöp çıkarılmasının ardından temizlendi.

Çınarcık Belediyesini arayan vatandaşlar, Çamlık Mahallesi Dolu 1 Sokağı'ndaki apartmanın ikinci katında anne Y.K. ve oğlu C.K'nin yaşadığı evden kötü kokular geldiğini ihbar etti.

Zabıta Müdürlüğü, Temizlik Hizmetleri Birimi ve İlaçlama Birimi ekipleri, söz konusu eve gittiklerinde tüm odalarda atıkların bulunduğunu gördü.

Uzun süredir bekletilen çürümüş gıda malzemeleri, giysiler, pet şişeler, teneke kutular, poşet ve kağıtlardan oluşan çöp yığınlarını temizleyen ekipler, evden 2 kamyon ve 2 çöp taksi dolusu atık çıkardı.

Daireyi 2 ton çöpten temizleyen belediye ekipleri, evi ilaçlayarak dezenfekte etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.