Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova Valisi Hülya Kaya, Altınova'da halk buluşmasına katıldı

        Yalova Valisi Hülya Kaya, halkla buluşma programı kapsamında Altınova ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 12:50 Güncelleme: 05.01.2024 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova Valisi Hülya Kaya, Altınova'da halk buluşmasına katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yalova Valisi Hülya Kaya, halkla buluşma programı kapsamında Altınova ilçesini ziyaret etti.

        Halk buluşmaları programı kapsamında Altınova'ya gelen Vali Kaya, beraberindeki kurum müdürleriyle Armutlu Kaymakamlığı'nı ziyareti sonrası Altınova Belediyesi'ne geçti.

        Belediye Başkanı Metin Oral tarafından karşılanan Kaya, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra kurum müdürlerinin de katılımıyla ilçedeki mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Altınova Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen halk buluşmasında vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Kaya, Altınova'nın çok güzel bir ilçe olduğunu ve çok güzel çalışmaların yapıldığını ifade etti.

        İlçede geçen kasım ayında yaşanan su baskınının dile getirilmesi üzerine Vali Kaya, şu ifadeleri kullandı:

        "Burada konuştuğumuz konuların hepsini yazdık, kayıt altına aldık. Özellikle dere ıslahı, kanalizasyon, çocuklarımızın okullaşması ve yeni okul yapılmasıyla ilgili süreçleri biz inşallah takip edeceğiz. En kısa zaman diyemiyorum çünkü bu dere ıslahıyla ilgili kamulaştırma maliyetleri karşımıza çıkıyor. DSİ ile biz bir toplantı gerçekleştirdik. Başkanımızla da şimdi görüştük. En kısa zamanda biz bunu bakanlık düzeyinde görüşmelerle çözmeye çalışacağız, inşallah çözeriz."

        Altınova'nın hızla büyüyen bir ilçe olduğunu ve ilçe nüfusunun her geçen gün arttığına dikkati çeken Kaya, şöyle konuştu:

        "Altınovalılar çok şanslı. Hem sanayi hem turizm hem de tarımın gerçekten çok iyi yapıldığı çok güzel bir noktasınız aslında. Osman Gazi Köprüsü ayağının dibinde. İstanbul'a, Bursa'ya ulaşım çok rahat. Çok güzel bir lokasyondasınız. O açıdan mutlu bir ilçe olmalı burası. Bu söylediğiniz sorunlar çözülmeyecek şeyler değil, çözülecek şeyler. Buradaki değer hem sanayinin olması, iş merkezlerinin ortasındasınız. Bir yandan tarım var, bir yandan turizm var. Bu potansiyeli iyi değerlendirmek lazım. Kaymakamımız, belediye başkanımız, buradaki kurum amirlerimiz hepsi burada elinden gelen gayreti gösteriyor. Daha iyiyi hedefliyoruz. İnşallah bir dahaki toplantımıza kadar sıkıntıları çözmüş olur. Onların müjdeleriyle gelmiş oluruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırılmıştı! Zanlı suç makinesi çıktı!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırılmıştı! Zanlı suç makinesi çıktı!
        İşte AK Parti'nin İstanbul adayı için konuşulan isimler
        İşte AK Parti'nin İstanbul adayı için konuşulan isimler
        İmamoğlu: 31 Mart'ta yeniden kazanacağız
        İmamoğlu: 31 Mart'ta yeniden kazanacağız
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        İşte muhtemel 11'ler!
        İşte muhtemel 11'ler!
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        Borsa ne zaman toparlanır?
        Borsa ne zaman toparlanır?
        Kritik balon balığı uyarısı!
        Kritik balon balığı uyarısı!
        Antalya'da keşfedildi! Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma
        Antalya'da keşfedildi! Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma
        Yunus Emre Konak, Premier Lig'e gidiyor
        Yunus Emre Konak, Premier Lig'e gidiyor
        Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi yakalandı!
        Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi yakalandı!
        Hayranının düğününü bastı
        Hayranının düğününü bastı
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        İsrail 90 gün sonra karar verdi
        İsrail 90 gün sonra karar verdi
        Kuzey Kore'de Kim'in yerine gelecek isim belli oldu
        Kuzey Kore'de Kim'in yerine gelecek isim belli oldu
        "Belki de beni arıyordu"
        "Belki de beni arıyordu"
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Angelino çıkmazı
        Angelino çıkmazı

        Benzer Haberler

        Yalova'da kötü kokular yayılan evden 2 ton çöp çıkarıldı
        Yalova'da kötü kokular yayılan evden 2 ton çöp çıkarıldı
        Oyuncak mağazasının önünden 2 bisiklet çaldı, ertesi gün yine hırsızlık içi...
        Oyuncak mağazasının önünden 2 bisiklet çaldı, ertesi gün yine hırsızlık içi...
        YALOVA'DAN ÇALDIĞI 3 MİLYON TL'LİK OTOMOBİLLE ZONGULDAK'TA YAKALANDI; HIRSI...
        YALOVA'DAN ÇALDIĞI 3 MİLYON TL'LİK OTOMOBİLLE ZONGULDAK'TA YAKALANDI; HIRSI...
        Yalova'dan çaldığı 3 milyon TL'lik otomobille Zonguldak'ta yakalandı; hırsı...
        Yalova'dan çaldığı 3 milyon TL'lik otomobille Zonguldak'ta yakalandı; hırsı...
        Yalova'da araç kiralama şirketinden otomobil çalan zanlı Zonguldak'ta yakal...
        Yalova'da araç kiralama şirketinden otomobil çalan zanlı Zonguldak'ta yakal...
        Araç kiralama şirketinden otomobilin çalınması güvenlik kameralarına yansıd...
        Araç kiralama şirketinden otomobilin çalınması güvenlik kameralarına yansıd...