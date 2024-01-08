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        Haberler Sağlık İzmir'de boğazına kaju kaçan bebeğe Heimlich manevrasıyla müdahale

        İzmir'de boğazına kaju kaçan bebeğe Heimlich manevrasıyla müdahale

        İzmir'in Karabağlar ilçesinde boğazına kaju kaçan ve kalbi duran bebek, babasının Heimlich manevrası sonrası hastanede tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 09:48 Güncelleme: 08.01.2024 - 10:16
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        Kaju yiyordu! Kalbi duran bebeğe ilk müdahaleyi babası yaptı
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        İzmir'in Karabağlar ilçesinde boğazına kaju kaçan ve kalbi duran bebek, babasının Heimlich manevrası sonrası hastanede tedavi altına alındı.

        1,5 yaşındaki Elif D'nin boğazına kaju kaçtıktan sonra, bebeğinin nefes alamadığını fark eden sağlık çalışanı baba, Heimlich manevrasıyla kaju parçasının bir kısmını çıkardı.

        Çevredeki bir özel hastaneye kaldırılan bebek, ilk müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Kalbi duran bebek, yaklaşık yarım saatlik kalp masajının ardından tekrar hayata döndürüldü.

        Bilinci kapalı olan Elif bebeğin tedavisi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediyor.

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