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Haberler Para Yaptırımların ardından Ruble çakıldı! 1 Rus Rublesi ne kadar, kaç TL?
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Yaptırımlar sonrası ruble çakıldı

Dolar/ruble Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların açıklanmasıyla yüzde 32 yükselişle 111'i gördü. Ruble, Rusya Merkez Bankası'nın olağanüstü faiz artırımının ardından 95 seviyesine geriledi. Putin, Rusya vatandaşlarının ve şirketlerinin döviz cinsinden dış borç vermelerini ve Rusya dışındaki banka hesaplarına döviz yatırmalarını yasakladı.

Yaptırımların ardından Ruble çakıldı! 1 Rus Rublesi ne kadar, kaç TL?
Ruble çakıldı
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HABERTURK.COM

Haftasonu başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere dünya genelinde ülkelerin açıkladığı Rusya'ya yaptırımların etkisiyle rublede sert değer kaybı yaşandı.

AB, Rus bankalarını uluslararası para transferi sistemi SWIFT'ten çıkarttığını açıkladı. Japonya ve Güney Kore de bu karara katılacağını duyurdu.

Bunun yanında AB, Rusya Merkez Bankası'nın rezervlerini 'felç edeceğini' açıkladı. Norveçli Equinor ve İngiliz BP gibi dev şirketler de bu ülkedeki ortaklıklarından çıkıp yatırımlarını durdurma kararı aldı.

Her geçen dakika adeta Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları beraberinde getirirken Ruble yeni haftaya sert düşüşle başladı.

Yurtdışı merkezli işlemlerde dolar/ruble yüzde 28 yükselerek 107'yi aştı. Rusya Merkez Bankası döviz işlemlerinin saat 10.00'a kadar ertelendiğini duyurdu. Rus piyasasının açılmasıyla rubledeki kan kaybı devam etti. Dolar/ruble günlük yüzde 32 yükselişle 111'e çıktı.

Rusya Merkez Bankası, bu gelişmelerin ardından politika faiz oranını yüzde 9.5’ten yüzde 20’ye çıkardığını duyurdu. Bunun ardından dolar/ruble 95'e kadar çekildi.

Rusya'nın işgal girişimi başlamadan önce dolar/ruble 75 seviyesindeydi.

PUTİN'DEN KARARNAME

Putin, imzaladığı kararnameyle, Rusya vatandaşlarının ve şirketlerinin döviz cinsinden dış borç vermelerini ve Rusya dışındaki banka hesaplarına döviz yatırmalarını yasakladı.

DESTEKLEME GÜCÜ AZALIYOR

Uzmanlar AB'nin Rusya Merkez Bankası'nın yurtdışındaki varlıklarının dondurulma kararının toplam rezervlerin yüzde 48'ini kullanılmaz hale getirebileceğini belirtti. Bu da 630 milyar dolar rezervin 302.4 milyar dolarının 'donması' anlamına geliyor. Bu durum Rusya Merkez Bankası'nın rubleyi destekleme gücünü bir hayli azaltıyor.

TİCARET ZORLAŞACAK

Bunun yanında SWIFT'ten Rus bankalarının çıkarılması bu ülkeyle para transferini neredeyse imkansız hale getiriyor. Bu finansal piyasaların yanında reel ekonomi için de büyük bir darbe anlamına geliyor. Rusya ile ticaret yapan yabancı şirketlerin SWIFT olmadan güvenilir bir biçimde ödeme yapma ve alma imkanı bir hayli kısıtlanıyor.

Tüm bunlar rublenin değer kaybına neden olurken Rusya Merkez Bankası önlem olarak iç piyasadan altın alacağını açıkladı.

ŞİRKETLER AYRILIYOR

Bunun yanında her geçen gün şirketler de Rusya'daki yatırımlarından çekilme kararı alıyor. Norveçli enerji devi Equinor son olarak Rusya'daki tüm ortaklıklarından çıkma ve yatırımlarını durdurma kararı aldı. İngiliz BP de Rus Rosneft'teki yüzde 19.75'lik payını bırakma kararı aldı.

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