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Haberler Para Yaptırımlar sonrası Rusya Merkez Bankası faizi yüzde 20'ye çıkardı - Haberler
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Rusya Merkez Bankası faizi yüzde 20'ye çıkardı

Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 9,5’ten yüzde 20’ye çıkardığını duyurdu. Bunun yanı sıra Rusya, şirketlere zorunlu döviz satışı getirdi. Buna göre Rus şirketler döviz gelirlerinin yüzde 80'ini satacak

Yaptırımlar sonrası Rusya Merkez Bankası faizi yüzde 20'ye çıkardı - Haberler
Rusya Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı
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AA

Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 9,5’ten yüzde 20’ye çıkardığını duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada, Rus piyasalarında yaşanabilecek olası sorunlara işaret edildi.

Vatandaşların birikimlerinin değer kaybetmemesi, mali ve fiyat istikrarının korunması için faiz artırımı kararı alındığına işaret edilen açıklamada, politika faizinin 10,5 puan artışla yüzde 9,5’ten yüzde 20 çıkartıldığı belirtildi.

ŞİRKETLERE ZORUNLU DÖVİZ SATIŞI GETİRİLDİ

Salgın döneminde politika faizi yüzde 4,25 seviyesine kadar indiren banka, 2021'in Mart ayından itibaren faizleri kademeli bir şekilde artırarak yüzde 9,5 seviyesine çıkarmıştı.

Bunun yanı sıra Rusya, şirketlere zorunlu döviz satışı getirdi. Buna göre Rus şirketler döviz gelirlerinin yüzde 80'ini satacak

BELARUS MERKEZ BANKASI'NDAN 275 BAZ PUAN ARTIŞ

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle üst üste gelen yaptırım kararlarının ardından Belarus Merkez Bankası(NBRB) faiz artırımına gitti.

Belarus Merkez Bankası'ndan (NBRB) yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 9,25'den yüzde 12'ye çıkarıldı.

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