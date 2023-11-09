Yarın okullar tatil mi? 10 Kasım Cuma günü okullar var mı?
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, 85 yıl önce aramızdan bedenen ayrıldı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü bu sene cuma gününe denk geliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü anmalarına az bir süre kalmasıyla "10 Kasım'da okullar tatil mi?" araştırması yoğunlaştı. İşte detaylar...
10 Kasım Cuma günü yurdun dört bir yanında anma törenleri düzenlenecek. 10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığına dair araştırmalar yapılırken bir yandan da 10 Kasım'da okullarda ders işlenip işlenmeyeceği merak konusu oldu. İşte "10 Kasım'da okullar var mı, yarın ders işlenecek mi?" sorularının yanıtları ile konuyla ilgili merak edilenler...
10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrıldığı 10 Kasım günü her yıl anma törenleriyle geçiriliyor. Bununla birlikte 10 Kasım resmi tatil değildir. Sadece 10 Kasım günleri saat 9'u 5 geçe saygı duruşu yapılarak mesaiye ara verilir.
10 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ?
10 Kasım'ın resmi tatil olmaması nedeniyle okullar açık olacak.