Astronotlar için geliştirilmişti! Kilo vermek isteyenlerin yeni gözdesi titreşimli pilates aleti gerçekten işe yarıyor mu?

FARKLI HAREKET TİPLERİYLE DÖRT ANA CİHAZ BULUNUYOR

Piyasada hareket yönü, titreşim derinliği ve frekansına göre birbirinden ayrılan dört farklı titreşim plakası bulunuyor. Sadece dikey hareket eden lineer modeller, tahterevalli gibi bir ucu inip diğer ucu kalkan pivot modeller ve bu iki hareketi birleştiren 3D/4D sistemleri en çok tercih edilenler arasında.