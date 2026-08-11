"BİR KERE BİLE YÜZÜMÜ YAPTIRMAYI DÜŞÜNMEDİM"

Yüzünden ve dış görünüşünden memnun olduğunu vurgulayan Erdem, insanların yorumlarına rağmen kendisini değiştirmeyi düşünmediğini söyledi. Yüzünü değiştirmek için çok fazla baskı geldiğini anlatan Erdem, şunları kaydetti:

"Ben çok memnunum yüzümden. İstersem trilyoner olayım, milyoner olayım, asla yüzümü yaptırmayacağımı söylüyorum ama tabii yine de insanlar konuşuyor. Doğduğumdan beri yüzümü çok seviyorum. Küçükken de çok zorbalığa uğradım. Hala da uğruyorum ama ben yüzümden çok memnunum ve bir kere bile yüzümü yaptırmayı düşünmedim. İmkanım var, yapabilirim. Ama ben sırf insanlar beğenmiyor diye, sırf insanlar yargılıyor diye bıçak altına yatıp farklı bir yüzle yaşamak istemiyorum."