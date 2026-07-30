Bu ateş 50 yıldır hiç sönmedi! Türkmenistan'ın cehennem kapısı olarak anılan Darvaza neden söndürülemiyor?

Karakum Çölü'nün ıssız ve karanlık kumları arasında, geceyi aydınlatan devasa bir ateş çukuru bulunuyor. Türkmenistan'ın Cehennem Kapısı olarak bilinen Darvaza krateri, tam 50 yılı aşkın süredir hiç durmadan yanmaya devam ediyor. Bu ürkütücü ama bir o kadar da büyüleyici manzara, gezegenimizin en tuhaf oluşumlarından biri olarak dikkat çekiyor.