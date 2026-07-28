Bu yıkıntılar aslında bir başkente aitti! 1001 kilise şehri: Kars'taki gizli kalmış miras Ani Harabeleri

100 bini aşan nüfusuyla bir zamanlar döneminin en büyük metropollerinden biri olan Kars Ani harabeleri, bugün sessiz bir hayalet şehir olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Kars'ın doğusunda, Ermenistan sınırını çizen Arpaçay'ın yanı başında yükselen bu efsanevi yerleşim, zengin geçmişiyle adeta zamanın durduğu bir noktada bekliyor.