Bu yıkıntılar aslında bir başkente aitti! 1001 kilise şehri: Kars'taki gizli kalmış miras Ani Harabeleri
Bir zamanlar Londra ve Paris'ten daha kalabalık, İpek Yolu'nun kalbinde atan bir ticaret merkeziydi. Yüzyıllar boyunca "1001 kilisenin şehri" olarak anılan bu efsanevi kent, bugün doğanın sessizliğine gömülmüş durumda. Kars Ani harabelerinin gizem dolu tarihini sizin için derledik...
100 bini aşan nüfusuyla bir zamanlar döneminin en büyük metropollerinden biri olan Kars Ani harabeleri, bugün sessiz bir hayalet şehir olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Kars'ın doğusunda, Ermenistan sınırını çizen Arpaçay'ın yanı başında yükselen bu efsanevi yerleşim, zengin geçmişiyle adeta zamanın durduğu bir noktada bekliyor.
"1001 KİLİSENİN ŞEHRİ" OLARAK BİLİNİYORDU
Ani'nin en parlak dönemi 10. ve 11. yüzyıllara rastlıyor. İpek Yolu üzerindeki kritik konumu sayesinde muazzam bir servete ulaşan şehir, o dönem "1001 kilisenin şehri" unvanıyla anılıyordu.
Sadece ticaretle değil, aynı zamanda döneminin en ileri mimari teknikleriyle inşa edilmiş anıtsal yapılarıyla da göz kamaştırıyordu. Kars Ani harabeleri içinde bugün bile ayakta kalan devasa katedraller ve taş işlemeli kiliseler, o ihtişamın en net göstergesi.
AVRUPA'NIN BAŞKENTLERİNİ KISKANDIRAN BİR NÜFUS
Orta Çağ'da Londra ve Paris gibi şehirlerin nüfusu henüz on binlerle ifade edilirken, Ani'nin nüfusu 100 bini çoktan aşmış durumdaydı.
Kıtalar arası ticaret yapan kervanların buluşma noktası olan bu ticaret merkezi, dört taraftan gelen tüccarlara ev sahipliği yapıyordu. Kalabalık çarşıları, hanları ve hamamlarıyla tam bir dünya kentiydi. Zenginlik, sokaklardaki yapıların görkemine doğrudan yansımıştı.
HER İNANCIN KESİŞTİĞİ ORTAK NOKTA
Ani'yi özel kılan sadece ticari gücü değildi; burası farklı inançların ve kültürlerin barış içinde yaşadığı bir merkezdi. Zerdüşt ateşgedelerinden Hıristiyan kiliselerine, İslami eserlerden kervansaraylara kadar yüzlerce yapı aynı sokakları paylaşıyordu.
Taş işçiliğindeki ince detaylar, Kars Ani harabeleri içerisinde gezenleri bugün bile büyülüyor. Kırmızı, siyah ve sarı volkanik tüf taşlarının usta ellerde şekillenmesiyle ortaya çıkan eserler, döneminin ötesinde bir mühendislik zekasını yansıtıyor.
YARISI AYAKTA KALAN YAPI: SURP PİRGİÇ
Ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken yapılardan biri de 1930'lardaki bir yıldırım düşmesi sonucu tam ortadan ikiye ayrılan Surp Pirgiç Kilisesi.
Bir yarısı tamamen yıkılan, diğer yarısı ise inatla ayakta kalan bu yapı, Ani'nin direncini simgeliyor. Ayrıca yer altına oyulmuş gizli geçitler ve mağara evler, şehrin bilinmeyen karanlık yüzünü gözler önüne seriyor.
TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİREN YIKIM SÜRECİ
Şehrin kaderi 1064 yılında Selçuklu Sultanı Alparslan'ın bölgeyi fethetmesiyle yeni bir yöne evrildi. Ani, bu dönemde de önemini korudu ve Anadolu'daki ilk Türk camisi olan Ebul Menuçehr Camii burada inşa edildi.
Ancak asıl çöküşü getiren olaylar zinciri çok daha acımasızdı. 1236 yılındaki Moğol istilası, kente ekonomik olarak büyük bir darbe vurdu. Ticaret yollarının değişmesiyle birlikte şehre giren para akışı tamamen kesildi.
ZENGİNLİKTEN TERK EDİLMİŞLİĞE UZANAN HİKAYE
Moğol yıkımının ardından gelen 1319 depremi ise efsanevi kentin sonunu hazırladı. Yıkılan binalar ve hasar gören altyapı yüzünden halk burayı yavaş yavaş terk etmeye başladı. 16. yüzyıla gelindiğinde, bir zamanların görkemli metropolü artık sadece bir anılar bütününe dönüşmüştü.