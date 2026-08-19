Dünyanın en dar şehri: Bazı noktaları sadece 30 metre genişliğinde! Yanlara doğru büyüyemeyince gökyüzüne yükseldi!
Bir tarafında dimdik yükselen kayalıklar, diğer tarafında nehir... Çin'in Yunnan eyaletindeki Yanjin, öyle dar bir vadide kuruldu ki şehir yanlara doğru büyüyemedi. Bazı noktalarında genişliği yaklaşık 30 metreye kadar düşen bu sıra dışı yerleşim, dünyanın en dar şehri olarak biliniyor.
Haritaya bakıldığında bir şehirden çok nehir boyunca uzanan ince bir çizgiyi andırıyor. Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde yer alan Yanjin, Wumeng Dağları ile Nanxi Nehri arasındaki dar vadide kurulu. Kullanılabilir alanın son derece sınırlı olması nedeniyle şehir yanlara değil, nehir boyunca gelişti. Kazıklar üzerine inşa edilen çok katlı binalarıyla dikkat çeken kent, coğrafyanın şehirlerin şekillenmesinde nasıl belirleyici olabileceğinin en çarpıcı örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.
BİR ŞEHRİN BU KADAR DAR OLABİLECEĞİNE İNANMAK ZOR
Çoğu şehir zamanla çevresine doğru genişler. Yanjin'de ise buna izin veren bir coğrafya yok. Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde, Wumeng Dağları'nın arasında yer alan bu sıra dışı yerleşim, Nanxi (Guan) Nehri'nin oluşturduğu dar vadide kurulu. Kullanılabilir alanın son derece sınırlı olması nedeniyle şehir, yanlara değil nehir boyunca gelişti. Havadan bakıldığında ise kayalıklarla su arasına sıkışmış ince bir şerit gibi görünüyor.
BAZI NOKTALARINDA GENİŞLİK YALNIZCA 30 METRE
Yanjin'i dünyanın en ilginç yerleşimlerinden biri yapan da bu coğrafi yapı. Nanxi Nehri boyunca yaklaşık 5 kilometre uzanan şehrin genişliği, en dar noktalarında 30 metreye, en geniş bölümlerinde ise yaklaşık 300 metreye ulaşıyor. Bu sıra dışı ölçüler nedeniyle Yanjin, "dünyanın en dar şehri" olarak anılıyor.
YER KALMAYINCA ÇÖZÜM GÖKYÜZÜNE YÜKSELMEK OLDU
Vadideki sınırlı alan, şehir planlamasını da tamamen değiştirmiş durumda. Nanxi Nehri kıyısındaki çok katlı binaların önemli bir bölümü beton kazıklar üzerine inşa edildi. Bu yapılaşma biçimi hem dar alanın daha verimli kullanılmasına yardımcı oluyor hem de nehir taşkınlarının etkisini azaltmaya katkı sağlıyor. Şehirde yollar ve yerleşim büyük ölçüde nehre paralel uzanıyor. Bu nedenle evler, iş yerleri ve diğer yapılar birbirine oldukça yakın konumlanıyor.
ULAŞIM YER ALTINDAN İLERLİYOR
Yanjin'in sıra dışı coğrafyası ulaşımı da etkiliyor. Şehirden geçen Neikun Demiryolu, yerleşimin altından yaklaşık 1.800 metre boyunca uzanan Yanjin No. 1 Tüneli ile ilerliyor. Trenler, uçurum kenarındaki Yanjin North İstasyonu'nda durarak yolcularını indirirken; dar vadideki kara yolları da nehre paralel uzanan kısıtlı alanı takip ediyor.
DRONE GÖRÜNTÜLERİ DÜNYANIN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Yanjin, uzun yıllar boyunca Çin dışında çok az bilinen bir yerleşimdi. Ancak son yıllarda sosyal medyada paylaşılan drone görüntüleri, bu sıra dışı şehri dünya çapında tanınır hale getirdi. Kayalıklarla çevrili dar yapısı ve nehir boyunca uzanan yerleşimiyle ilk bakışta bilgisayar ortamında hazırlanmış bir görseli andıran Yanjin, bugün gezginlerin ve fotoğraf tutkunlarının dikkatini çeken destinasyonlardan biri haline geldi.
YÜZYILLARDIR AYNI COĞRAFYAYA UYUM SAĞLIYOR
Yanjin'in geçmişi yalnızca sıra dışı görüntüsünden ibaret değil. Bölge, tarih boyunca Yunnan ile Sichuan arasında uzanan ticaret yolları üzerinde önemli bir geçiş noktası olarak da öne çıktı. Ancak bugün şehri dünyaya tanıtan en önemli özelliği, insanların doğaya meydan okumak yerine ona uyum sağlayarak kurduğu benzersiz yerleşim düzeni.
İki dağ arasındaki daracık alana sığdırılan bu şehir, coğrafyanın kentlerin şekline nasıl yön verebildiğinin en dikkat çekici örneklerinden biri olarak gösteriliyor.