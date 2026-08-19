Dünyanın en dar şehri: Bazı noktaları sadece 30 metre genişliğinde! Yanlara doğru büyüyemeyince gökyüzüne yükseldi!

YÜZYILLARDIR AYNI COĞRAFYAYA UYUM SAĞLIYOR

Yanjin'in geçmişi yalnızca sıra dışı görüntüsünden ibaret değil. Bölge, tarih boyunca Yunnan ile Sichuan arasında uzanan ticaret yolları üzerinde önemli bir geçiş noktası olarak da öne çıktı. Ancak bugün şehri dünyaya tanıtan en önemli özelliği, insanların doğaya meydan okumak yerine ona uyum sağlayarak kurduğu benzersiz yerleşim düzeni.

İki dağ arasındaki daracık alana sığdırılan bu şehir, coğrafyanın kentlerin şekline nasıl yön verebildiğinin en dikkat çekici örneklerinden biri olarak gösteriliyor.