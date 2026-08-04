İlk 18 saat çok kritik: Sadece vazosundaki su bile yetiyor! Eğer kediniz varsa bu çiçeği kesinlikle evinizden uzak tutun!

KÖPEKLERDE SİNDİRİM SİSTEMİ ÇÖKÜYOR

Kediler için zehirli çiçekler, aynı yaşam alanını paylaşan köpekler için de büyük bir risk barındırıyor ancak semptomların seyri iki türde farklılık gösteriyor. Zambak ve türevi bitkileri tüketen köpeklerde, böbrek yetmezliğinden ziyade ilk aşamada şiddetli ishal, mide krampları ve yoğun kusma görülüyor.

Bu durum her ne kadar kedilerdeki gibi hızlı bir organ iflasına gitmese de, ciddi sıvı kaybı nedeniyle acil veteriner müdahalesi gerektiriyor.