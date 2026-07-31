HAREKET EDEN TAŞLAR: GİZEM BÜYÜK ÖLÇÜDE ÇÖZÜLDÜ

ABD'deki Death Valley Ulusal Parkı'nda yer alan Racetrack Playa, onlarca yıl boyunca bilim insanlarını şaşkına çevirdi. Yüzlerce kilogram ağırlığındaki kayalar, arkalarında metrelerce iz bırakarak hareket ediyor ancak bunu gören kimse olmuyordu.

2014 yılında yapılan saha çalışmaları bu gizemin büyük bölümünü çözdü. Soğuk gecelerde zeminde oluşan ince buz tabakası, gündüz güneşin etkisiyle kırılıyor. Hafif rüzgarlar da bu buz parçalarını iterek kayaların yavaşça hareket etmesini sağlıyor. Araştırmacılar bu süreci ilk kez kameralarla kaydetmeyi başardı.

Kayaların hareket mekanizması büyük ölçüde açıklanmış olsa da, taşların neden farklı zamanlarda hareket ettiği sorusu hala tam olarak yanıtlanabilmiş değil.