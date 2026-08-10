Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Paris'in altındaki korkunç sır: 6 milyon insanın kemiğini barındıran Paris Katakombları!

        Paris'in altındaki korkunç sır: 6 milyon insanın kemiğini barındıran Paris Katakombları!

        Paris'in ışıltılı sokaklarının altında, 6 milyon insanın kemiklerinden oluşan devasa bir labirent yatıyor. 45 milyon yıllık jeolojik bir tabakanın içine oyulmuş bu yeraltı mezarlığı, Fransız Devrimi'nden günümüze kadar uzanan sarsıcı bir geçmişe sahip. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 08:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Fransa'nın başkenti Paris'in ışıltılı sokaklarının altında, 6 milyon insanın kalıntılarını barındıran Paris Katakombları yatıyor. Dünyanın en büyük yeraltı mezarlıklarından biri olan bu tarihi mekan, her yıl yüz binlerce turisti karanlık koridorlarında ağırlıyor.

        2

        HALK SAĞLIĞI TEHDİT EDİLİNCE YERALTI ÇÖZÜMÜ BULUNDU

        Paris Katakombları efsanesi, on sekizinci yüzyılın sonlarında şehrin mezarlıklarının kapasitesini aşmasıyla başladı.

        3

        Başkentte baş gösteren büyük halk sağlığı sorunları, yetkilileri mezarlıklardaki kalıntıları yeraltına taşımaya mecbur bıraktı. Tercih edilen yer ise şehrin altında 800 hektarlık devasa bir alana yayılan eski Tombe-Issoire taş ocaklarıydı.

        4

        KEMİKLER GECE YARISI GİZLİCE TAŞINDI

        İlk tahliye işlemleri 1785 ile 1787 yılları arasında, on asır boyunca kullanıldıktan sonra kapatılan en büyük mezarlık olan Saints-Innocents için yapıldı.

        5

        Mezarlar ve ortak çukurlar boşaltıldı, kemikler halkın ve kilisenin tepkisini çekmemek adına sadece geceleri taşındı. Bu zorlu sürecin yönetimi, yeraltı çöküşlerini engellemek için kurulan Taş Ocakları Genel Denetim Departmanı müfettişlerinden Charles Axel Guillaumot'ya verildi.

        6

        KAFATASLARINDAN ÖRÜLMÜŞ KORKUTUCU DUVARLAR

        Paris Katakombları, 1809 yılında halkın ziyaretine açılmadan önce Müfettiş Héricart de Thury'nin vizyonuyla adeta yeraltında bir anıta dönüştürüldü.

        7

        Daha önce gelişigüzel yığılan kemikler, kafatasları ve uyluk kemikleriyle dikkatlice örülmüş devasa duvarlar haline getirildi. Antik ve Mısır tarzında anıtlar, lahitler ve hatta hastalıkları gösteren patoloji dolapları bu karanlık koridorlara eklendi.

        8

        45 MİLYON YILLIK TROPİKAL DENİZİN İZLERİ

        Bu devasa mezarlığın bulunduğu coğrafi katman, günümüzden yaklaşık 45 milyon yıl öncesine dayanıyor.

        9

        O dönemde tropikal bir denizle kaplı olan bölge, zamanla tortullaşarak bugün "Lutetian" olarak bilinen kireçtaşı tabakasını oluşturdu. Ziyaretçiler yeraltına indiklerinde sadece kemikleri değil, aynı zamanda kurumuş bir denizin bıraktığı devasa fosilleri ve jeolojik kalıntıları da görüyor.

        10

        VERGİ KAPISINDAN YERALTI GİRİŞİNE

        Katakombların tarihi, sadece kemiklerle değil dönemin mimari şaheserleriyle de iç içe geçiyor. Mimar Claude-Nicolas Ledoux tarafından 1785 yılında tasarlanan ve "Cehennem Kapısı" (Barriere d'Enfer) olarak bilinen iki simetrik köşk, aslında krallığın vergi toplama noktalarıydı.

        11

        Antik Yunan mimarisinden ilham alınarak inşa edilen bu yapılar, 1789 Fransız Devrimi sırasında halkın ilk hedeflerinden biri oldu. Yıllar içinde onarılarak Paris'in yeraltı dünyasına açılan sembolik yapılardan biri haline geldi.

        12

        DENEYLERE VE BİLİMSEL ÇALIŞMALARA SAHNE OLDU

        Paris Katakombları karanlık atmosferinin yanı sıra bilim insanları için de bir laboratuvar işlevi gördü.

        13

        Botanikçiler ışıksız ortamdaki bitki yaşamını incelerken, 1813'te yeraltı sularına bırakılan Japon balıklarının zamanla kör olması gibi ilginç deneyler yapıldı. Ünlü fotoğrafçı Nadar, 1861'de yapay ışık kullanarak bu derinliklerde ilk fotoğrafları çeken kişi olarak kayıtlara geçti.

        14

        İMPARATORLARI BİLE KENDİNE ÇEKEN GİZEM

        Halkın ziyaretine açıldığı ilk günden itibaren büyük bir ilgi gören yeraltı mezarlığı, sıradan vatandaşların yanı sıra tarihi figürlerin de dikkatini çekti. 1787'de geleceğin kralı X. Charles, 1814'te Avusturya İmparatoru I. Francis ve 1860'ta III.

        15

        Napolyon bu karanlık labirenti ziyaret eden isimler arasındaydı. Günümüzde herhangi bir özel izne gerek kalmadan gezilebilen Paris Katakombları, yılda yaklaşık 550 bin ziyaretçiyi ağırlayarak geçmişin sessiz ama çarpıcı gerçeğini yeryüzüne taşımaya devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çerçeve yasa bugün Meclis'te!
        Çerçeve yasa bugün Meclis'te!
        Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesi ile bir araya geldi
        Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesi ile bir araya geldi
        Almanya'da AfD protestosu
        Almanya'da AfD protestosu
        Galatasaray'dan Leao için yeni teklif!
        Galatasaray'dan Leao için yeni teklif!
        Şirin'in evinden 65 milyon TL'lik ziynet ve döviz çıktı
        Şirin'in evinden 65 milyon TL'lik ziynet ve döviz çıktı
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi play-off'u!
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi play-off'u!
        Bebeğin cinsiyeti belli oldu
        Bebeğin cinsiyeti belli oldu
        Nunez adım adım Trabzonspor'a!
        Nunez adım adım Trabzonspor'a!
        Korkunç görüntü! 85 yaşındaki annesini sopayla dövdü!
        Korkunç görüntü! 85 yaşındaki annesini sopayla dövdü!
        Bodrum'da sürpriz yakınlaşma
        Bodrum'da sürpriz yakınlaşma
        "Bana kızdın mı başkanım?"
        "Bana kızdın mı başkanım?"
        Bitez'de aile saadeti
        Bitez'de aile saadeti
        Opel yeniden Türkiye'de üretime başlıyor
        Opel yeniden Türkiye'de üretime başlıyor
        HT Spor'da yeni sezon coşkusu!
        HT Spor'da yeni sezon coşkusu!
        Şanghay Borsası’nda ilk insansı robot üreticisi
        Şanghay Borsası’nda ilk insansı robot üreticisi
        Tehdit etti, kefen gönderdi, 8 yerinden bıçakladı!
        Tehdit etti, kefen gönderdi, 8 yerinden bıçakladı!
        Zorunlu trafik sigortasında primler belli oldu
        Zorunlu trafik sigortasında primler belli oldu
        Mekke Anlaşması kime karşı ?
        Mekke Anlaşması kime karşı ?
        Kıyı ve sahillere bakanlık el attı
        Kıyı ve sahillere bakanlık el attı
        İnşaat maliyetinde kırılım
        İnşaat maliyetinde kırılım