Paris'in altındaki korkunç sır: 6 milyon insanın kemiğini barındıran Paris Katakombları!

O dönemde tropikal bir denizle kaplı olan bölge, zamanla tortullaşarak bugün "Lutetian" olarak bilinen kireçtaşı tabakasını oluşturdu. Ziyaretçiler yeraltına indiklerinde sadece kemikleri değil, aynı zamanda kurumuş bir denizin bıraktığı devasa fosilleri ve jeolojik kalıntıları da görüyor.