Uzak Doğu'nun acısından Avrupa'nın klasik tatlarına: Dünyanın en iyi 30 sosu belli oldu! İşte yemeklerinize seviye atlatacak o tatlar
Sofraların gizli kahramanı olan soslar, farklı coğrafyaların eşsiz mutfak kültürlerini tek bir tabakta buluşturuyor. Uzak Doğu'nun yakıcı baharatlarından Avrupa'nın ipeksi tatlarına kadar uzanan bu zengin yelpazede, her damak zevkine uygun bir tarif bulunuyor. İşte sofralarınıza sınıf atlatacak dünyanın en iyi 30 sosu ve malzemeleri...
Bazen sadece bir kaşık sos, sıradan bir yemeği yıldızlı bir restoran menüsüne dönüştürmek için yeterlidir. Peki, Meksika'nın çikolatalı gizeminden, İsviçre'nin sır gibi saklanan formülüne uzanan küresel bir lezzet turuna çıkmaya ne dersiniz?
1. PERU MUTFAĞININ İKONİK TADI: SALSA OCOPA
Güney Amerika'nın zengin bitki örtüsünden beslenen bu sos, özellikle siyah nane olarak bilinen huacatay otuyla karakteristik bir ferahlık kazanıyor. Haşlanmış patateslerin üzerinde sıkça servis ediliyor.
Malzemeler: Huacatay (Peru siyah nanesi), aji amarillo biberi, taze beyaz peynir, süt, kraker veya ekmek, sarımsak, ceviz veya fıstık, tuz.
2. ACIYI SEVENLER İÇİN: AJİ CRİOLLO
Sade yapısına rağmen içindeki taze biberin tüm gücünü yansıtan bu lezzet, et yemeklerinin yanına eşsiz bir asidite katıyor.
Malzemeler: Aji amarillo biberi, sıvı yağ, sarımsak, limon suyu, tuz.
3. LÜBNAN'IN BEMBEYAZ SARIMSAK MUCİZESİ: TOUM
Orta Doğu mutfağının en popüler eşlikçilerinden olan Toum, sarımsağın yağ ile adeta bir bulut kıvamına gelene kadar çırpılmasıyla elde ediliyor.
Malzemeler: Sarımsak, nötr yağ, limon suyu, tuz.
4. ROMANYA'DAN KESKİN BİR DOKUNUŞ: MUJDEİ
Izgara etlerin vazgeçilmezi olan Mujdei, Romanya mutfağının yoğun aromalı ve keskin karakterli karışımlarından biri olarak öne çıkıyor.
Malzemeler: Ezilmiş sarımsak, ayçiçek yağı, su, tuz, karabiber.
5. İSVİÇRE'NİN SIRRI ÇÖZÜLEMEYEN KARIŞIMI: CAFE DE PARİS SOSU
İçeriğindeki zengin baharat dengesiyle dünya çapında ün kazanan bu özel karışım, antrikot gibi kırmızı et tabaklarına üst düzey bir lezzet katıyor.
Malzemeler: Tereyağı, hardal, ketçap, kapari, arpacık soğanı, maydanoz, frenk soğanı, dereotu, kekik, biberiye, sarımsak, hamsi, tavuk ciğeri, Worcestershire sosu, köri tozu, paprika, limon kabuğu, portakal kabuğu.
6. İTALYA'NIN DÜNYAYA ARMAĞANI: PESTO GENOVESE
Cenova bölgesinden dünyaya yayılan pesto, taze fesleğenin çam fıstığıyla kurduğu kusursuz uyumu makarna tabaklarına taşıyor.
Malzemeler: Taze fesleğen, çam fıstığı, sarımsak, Parmesan peyniri, zeytinyağı, tuz.
7. AZERBAYCAN'IN MAYHOŞ İNCİSİ: NARSHARAB
Nar suyunun yoğunlaştırılarak baharatlarla zenginleştirilmesiyle hazırlanan Narsharab, özellikle balık ve et yemeklerinde tatlı-ekşi bir denge yaratıyor.
Malzemeler: Nar suyu, şeker, tarçın, fesleğen, kişniş, karabiber, tuz.
8. UZAK DOĞU'NUN ATEŞİ: CURRY PASTE
Tayland mutfağının temel taşlarından olan köri ezmesi, taze otların ve acı biberlerin havanda dövülmesiyle elde edilen aromatik bir temel oluşturuyor.
Malzemeler: Kırmızı veya yeşil acı biber, limon otu, galangal (Kafkas zencefili), sarımsak, arpacık soğanı, kaffir lime kabuğu, kişniş kökü, karides ezmesi, baharatlar.
9. ÇİN'İN TATLI VE EKŞİ DENGESİ: YUXİANG
Sichuan bölgesinin geleneksel tat profilini yansıtan Yuxiang, yemeklere aynı anda tatlı, ekşi, tuzlu ve acı notalar ekliyor.
Malzemeler: Sarımsak, zencefil, yeşil soğan, fermente acı biber ezmesi, soya sosu, sirke, şeker.
10. ETİYOPYA'NIN BAHARAT ZENGİNLİĞİ: AWAZE
Afrika'nın en köklü mutfaklarından Etiyopya'ya ait bu karışım, berbere baharatının yoğunluğunu et yemeklerine kusursuz biçimde aktarıyor.
Malzemeler: Berbere baharatı, sarımsak, zencefil, limon suyu, sıvı yağ veya eritilmiş tereyağı, tuz.
11. VİETNAM'IN UMAMİ DEPOSU: NUOC CHAM
Deniz ürünleri ve taze otların bolca kullanıldığı Vietnam mutfağında her masada bulunan bu sos, umami lezzetinin en duru halini sunuyor.
Malzemeler: Balık sosu, su, limon suyu, şeker, sarımsak, acı biber.
12. GÜRCİSTAN'IN DOMATESLİ KLASİĞİ: SATSEBELİ
Kafkasya'nın bereketli topraklarından çıkan Satsebeli, taze otların ferahlığını domatesin yoğun asiditesiyle birleştirerek hamur işlerinin yanında servis ediliyor.
Malzemeler: Domates, kişniş, sarımsak, acı biber, dereotu, mavi çemen, sirke.
13. KOLOMBİYA'NIN FERMENTE LEZZETİ: SUERO
Karayip kıyılarının geleneksel tadı olan Suero, kremamsı yapısıyla atıştırmalıkların ve kızartmaların en büyük eşlikçisi konumunda bulunuyor.
Malzemeler: Fermente krema veya yoğurt, tuz.
14. MEKSİKA'NIN ÇİKOLATALI SÜRPRİZİ: MOLE POBLANO
Geleneksel Meksika mutfağının zirvesi kabul edilen Mole Poblano, bitter çikolata ve kuru biberlerin saatlerce kaynatılmasıyla ortaya çıkan derin bir lezzet vadediyor.
Malzemeler: Çeşitli kuru biberler, bitter çikolata, susam, domates, sarımsak, soğan, tarçın, karanfil, badem, kuru üzüm.
15. İSPANYA'NIN KIRMIZI RÜYASI: MOJO ROJO
Kanarya Adaları'nın simgesi olan Mojo Rojo, özellikle fırınlanmış patateslerle birlikte tüketilen ve kimyonun ön planda olduğu bir Akdeniz klasiği.
Malzemeler: Kırmızı biber, sarımsak, kimyon, kırmızı biber tozu, sirke, zeytinyağı, tuz.
16. ENDONEZYA'DAN FISTIKLI BİR KLASİK: PECEL
Sebze salatalarına lezzet katmak için hazırlanan Pecel, yer fıstığının hurma şekeriyle tatlandırılarak macun kıvamına getirildiği besleyici bir seçenek.
Malzemeler: Yer fıstığı, hurma şekeri, demirhindi, sarımsak, acı biber, kaffir lime yaprağı.
17. İTALYAN İŞİ CEVİZLİ DOKUNUŞ: SALSA Dİ NOCİ
Kuzey İtalya'nın zengin ormanlarından esinlenen bu kremsi sos, özellikle dolgulu makarnalarla servis edilerek damaklarda kalıcı bir iz bırakıyor.
Malzemeler: Ceviz, süt, ekmek içi, sarımsak, zeytinyağı, Parmesan peyniri.
18. SİÇUAN BİBERİNİN YAKICI ETKİSİ: MALA SAUCE
Ağızda bıraktığı uyuşturucu etkiyle bilinen Mala, Çin mutfağının sokak lezzetlerinden lüks restoranlarına kadar her alanda karşımıza çıkıyor.
Malzemeler: Sichuan biberi, kurutulmuş acı biber, sarımsak, zencefil, fermente fasulye ezmesi, yağ.
19. FRANSA'NIN SARIMSAKLI MAYONEZİ: AİOLİ
Zeytinyağı ve sarımsağın emulsion tekniğiyle bağlanmasından doğan Aioli, deniz ürünleri tabaklarının vazgeçilmez temel taşı olarak biliniyor.
Malzemeler: Sarımsak, yumurta sarısı, zeytinyağı, limon suyu, tuz.
20. MEKSİKA'NIN DENİZ MAHSULÜ EŞLİKÇİSİ: MOJO DE AJO
Sarımsağın yağ içinde yavaşça pişirilerek karamelize edilmesiyle elde edilen bu sos, deniz ürünlerinin doğal lezzetini maskelemeden öne çıkarıyor.
Malzemeler: Sarımsak, tereyağı veya zeytinyağı, limon suyu, maydanoz
21. PERU'NUN ACI VE PEYNİRLİ UYUMU: UCHUCUTA
Rocoto biberinin güçlü acısını taze peynirin yumuşak dokusuyla dengeleyen Uchucuta, And Dağları'nın otantik mutfak kültürünü yansıtıyor.
Malzemeler: Rocoto biberi, huacatay, taze peynir, sarımsak, süt, tuz.
22. YUNANİSTAN'IN LİMONLU SOSU: AVGOLEMONO
Çorbalara ve dolmalara kıvam vermek için kullanılan bu terbiye, yumurtanın limon suyuyla kesilmeden sıcak et suyuna yedirilmesiyle hazırlanıyor.
Malzemeler: Yumurta, limon suyu, tavuk suyu.
23. FRANSIZ MUTFAĞININ TEMEL TAŞI: DEMİ-GLACE
Yapımı günler süren kemik suyunun yavaş yavaş çektirilmesiyle elde edilen demi-glace, modern restoran mutfaklarının en değerli sıvısı olarak görülüyor.
Malzemeler: Dana kemiği suyu, kahverengi temel sos (Espagnole), soğan-havuç-kereviz karışımı, domates salçası, üzüm sirkesi.
24. ENDONEZYA'NIN KARİDESLİ ACISI: SAMBAL TERASİ
Karides ezmesinin fermente aromasıyla acı biberin buluştuğu Sambal Terasi, Güneydoğu Asya'da hemen her öğünde masada kendine yer buluyor.
Malzemeler: Acı biber, fermente karides ezmesi, lime suyu, şeker, tuz.
25. KOLOMBİYA'NIN KAHVALTILIK TADI: HOGAO
Domates ve soğan tabanlı bu pişmiş karışım, mısır unundan yapılan geleneksel arepa ekmeklerinin üzerine sürülerek günün her saati tüketilebiliyor.
Malzemeler: Domates, yeşil soğan, sarımsak, kişniş, kimyon, zeytinyağı.
26. PERU'NUN YEŞİL VE FERAHLATICI SOSU: AJİ VERDE
Özellikle ızgara tavukla mükemmel bir uyum yakalayan bu yeşil sos, kişnişin ferahlığını peynir ve mayonezin kremsi dokusuyla harmanlıyor.
Malzemeler: Aji amarillo veya jalapeno, kişniş, mayonez, beyaz peynir, sarımsak, limon suyu.
27. ARJANTİN'İN ET USTASI: CHİMİCHURRİ
Güney Amerika'nın dünyaca ünlü mangal kültürü Asado'nun olmazsa olmazı Chimichurri, etin ağır yapısını taze otlar ve asitle dengeliyor.
Malzemeler: Maydanoz, sarımsak, kekik, pul biber, sirke, zeytinyağı.
28. İTALYA'NIN SAF DOMATES LEZZETİ: MARİNARA
İtalyan mutfağının sadeliğini kanıtlayan Marinara, kaliteli malzemenin birkaç basit dokunuşla nasıl devasa bir lezzete dönüşebileceğinin en iyi örneği.
Malzemeler: Domates, sarımsak, zeytinyağı, fesleğen veya kekik, tuz.
29. GÜRCİSTAN'IN CEVİZLİ ŞAHESERİ: SATSİVİ
Özellikle yılbaşı sofralarının başrolünde yer alan Satsivi, öğütülmüş cevizin baharatlarla zenginleşip kalın bir macun haline getirilmesiyle et yemeklerine lezzet katıyor.
Malzemeler: Ceviz, sarımsak, kişniş, çemen otu, tarçın, karanfil, sirke, tavuk suyu.
30. UZAK DOĞU'NUN ACI TUTKUSU: SAMBAL
Sadece birkaç malzeme ile devasa bir lezzet patlaması yaratan Sambal, Asya sokak lezzetlerinden ev yemeklerine kadar geniş bir yelpazede kullanılıyor.
Malzemeler: Acı biber, sarımsak, arpacık soğanı, tuz, şeker, lime suyu veya sirke.
Kaynak: Taste Atlas