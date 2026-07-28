Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda yeni mezarlar gün yüzüne çıkarıldı

        Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda yeni mezarlar gün yüzüne çıkarıldı

        Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda yapılan kazılarda 16 yeni mezar gün yüzüne çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 13:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda bulundu

        Dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlıklarından biri olarak gösterilen Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ve desteğiyle yürütülen kazı, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

        210 dönümlük araziyi kapsayan tarihi alanda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz'ın başkanlığında sürdürülen çalışmalarda alanında uzman akademisyenler görev yapıyor.

        'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında yapılan kazıların bu yılki etabında açılan 400 metrekarelik alanda 16 yeni mezar ortaya çıkarıldı.

        REKLAM

        Mezarlardaki taşlar, temizleme, seviye indirme, blokaj, restorasyon, birleştirme ve yapıştırma işlemlerinin ardından epigrafik yöntemlerle incelenerek kayıt altına alınıyor.

        "KAZDIĞIMIZ ALANDA 4 MEZAR TAŞIMIZ GÖRÜNÜYORDU"

        Kazı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz, çalışmaların Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında sürdürüldüğünü söyledi.

        Bu yıl 400 metrekarelik alanda çalışma yürüttüklerini belirten Kulaz, "Bu açma genişletilecek. Kazdığımız alanda paftaya göre 4 mezar taşımız görünüyordu ama şu anda 16 yeni mezar ortaya çıkarıldı. Taşların yapıştırma ve birleştirme işlemi gerçekleştirildi. Blokaj ve kazı çalışmaları devam ediyor" dedi.

        Mezarlığın her yıl çok sayıda ziyaretçi ağırladığını ifade eden Kulaz, kazı çalışmalarının yanı sıra ot temizliği ve çevre düzenlemesini de yaparak alanı ziyaretçilere hazır hale getirmeye çalıştıklarını kaydetti.

        REKLAM

        Kazılarda özellikle sandukalı mezarların ve mezar taşlarının ortaya çıkarıldığını anlatan Kulaz, bazı taşların restorasyon işlemlerinin sürdüğünü ifade etti.

        Yaklaşık 27 parçaya ayrılan bir mezar taşının da yapılan çalışmalarla yeniden birleştirildiğini dile getiren Kulaz, şunları kaydetti:

        "Önceden tespit ettiğimiz kırık mezar taşımız vardı. Yaklaşık 27 parçaya bölünmüştü ki bugün bir parçasını daha bulduk. Geçen hafta taşı birleştirme işlemiyle ayağa kaldırdık. Halen 2-3 parçası kayıp. Yüzey toprağını alırken bulduğumuz parça yerine monte edilecek. Bu taşlar için 'Anadolu'nun tapu belgesi' ifadesini kullanıyoruz. Bu taşımız da öyle. Orta Asya'dan Anadolu'ya Ahlat'a göç etmiş bir vatandaşın mezar taşının üstünde hem kimlik bilgileri hem de 1310 tarihi okunmaktadır. Taşta metxfunla ilgili kişisel bilgiler, ayet ve hadisler var. Süslemeleriyle de Selçuklu üslubunu yansıtan bir mezar şahidesini ayağa kaldırmak bizim için önemliydi."

        Ahlat'ın yılda yaklaşık 500 bin ziyaretçi ağırladığını belirten Kulaz, ziyaretçilerin büyük bölümünün Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı gezdiğini, ilçedeki diğer tarihi alanların da tanıtılmasına önem verdiklerini ifade etti.

        Kulaz, kazı çalışmalarının Ahlat'ın kültürel mirasının ortaya çıkarılmasının yanı sıra bölgenin turizmine katkı sunmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Önce eski sevgilisini öldürdü, ardından yaşamına son verdi

        Antalya'da, eski sevgilisi Azize Tekin'in (21) evine giden Berat Bozçalı (29), kadının erkek arkadaşı J.Y.'yi darbettikten sonra Tekin'e 2 el ateş ederek öldürdü. Bozçalı, ardından aynı silahla yaşamına son verdi.(DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ticaret Bakanlığı'ndan ikinci el araçta fırsatçılığa ceza
        Ticaret Bakanlığı'ndan ikinci el araçta fırsatçılığa ceza
        Anket için ismini vermiş icralık olmuştu! Sıcak gelişme...
        Anket için ismini vermiş icralık olmuştu! Sıcak gelişme...
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        O an kamerada! 4 kadın 100 kiloluk buzdolabını çaldı!
        O an kamerada! 4 kadın 100 kiloluk buzdolabını çaldı!
        Daha 12 yaşındaydı... Beslediği kuşlar ölümü oldu!
        Daha 12 yaşındaydı... Beslediği kuşlar ölümü oldu!
        Tapuyu istemediği kaldı!
        Tapuyu istemediği kaldı!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiasında 7 şüpheli tutuklandı!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiasında 7 şüpheli tutuklandı!
        Otoyolda kâbus! Çarpıp önünü kestiler, saldırdılar!
        Otoyolda kâbus! Çarpıp önünü kestiler, saldırdılar!
        Yine karşı karşıya geldiler
        Yine karşı karşıya geldiler
        Gülben Ergen adliyede
        Gülben Ergen adliyede
        Forvette sürpriz düello!
        Forvette sürpriz düello!
        27 ülkede yapılan ‘Sağlıklı Yaşamın Yükselişi’ araştırması sonuçları açıklandı
        27 ülkede yapılan ‘Sağlıklı Yaşamın Yükselişi’ araştırması sonuçları açıklandı
        Yasal bağını kopardı
        Yasal bağını kopardı
        Trump'tan kalıcı yaz saati açıklaması
        Trump'tan kalıcı yaz saati açıklaması
        Teknede güneşlendi
        Teknede güneşlendi
        İstanbul'da forex dolandırıcılığı operasyonu
        İstanbul'da forex dolandırıcılığı operasyonu
        Avrupa birincisi oldu
        Avrupa birincisi oldu
        Ani Harabeleri'nin gizemli geçmişi
        Ani Harabeleri'nin gizemli geçmişi
        Kaynayıp giden bir haber: Devlet, geçen hafta 6 bin 314 adet hesabı bloke ettirdi!
        Kaynayıp giden bir haber: Devlet, geçen hafta 6 bin 314 adet hesabı bloke ettirdi!
        Tazminat 10 milyar dolara varabilir!
        Tazminat 10 milyar dolara varabilir!