Syrna Antik Kenti'ne ait eserler çevre düzenlemesiyle koruma altına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Helenistik döneme tarihlenen Syrna Antik Kenti'ne ait mimari eserler, yapılan çevre düzenlemesiyle koruma altına alındı.

Bayır Mahallesi'ndeki köy meydanında bulunan tarihi eserlerin korunması ve ziyaretçilere daha iyi tanıtılması amacıyla çalışma gerçekleştirildi.

Marmaris Ticaret Odasının desteğiyle yürütülen çalışma kapsamında eserlerin bulunduğu alanda çevre düzenlemesi yapılarak koruma şeridi oluşturuldu.

Alana ayrıca eserlerin tarihi ve arkeolojik özellikleri hakkında Türkçe ve İngilizce bilgilendirme tabelaları yerleştirildi.

ASKLEPİOS KÜLTÜNE İLİŞKİN BULGULAR

Koruma altına alınan eserler arasında bulunan antik yazıt, Syrna'nın sosyal ve dini yaşamına ilişkin önemli bilgiler içeriyor.

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Yazıtta, Asklepios kutsal alanı ve sunağı için yapılan bağışlar ile farklı kişi ve toplulukların katkıları drahmi cinsinden kayıt altına alınıyor.

Kayıtların, antik dönemde bölgede sağlık ve şifa tanrısı Asklepios kültünün varlığına işaret ettiği, kutsal alanın yapımına toplumun farklı kesimlerinden kişilerin katkı sunduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

Çalışma kapsamında Bozburun Yarımadası'na özgü olduğu belirtilen basamaklı piramidal kaideler, Asklepios kültüyle ilişkilendirilen yılan kabartmalı sunak, bosajlı bloklar ve çeşitli kaide parçaları da koruma altına alındı.

Çalışmaya, Marmaris Müze Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi ile projenin bilimsel danışmanlığını yürüten Amos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer ve ekibi katkı sundu.

Çevre düzenlemesiyle Syrna Antik Kenti'ne ait eserlerin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması ve ziyaretçilere daha sağlıklı şekilde tanıtılması hedefleniyor.