Yasemin Sakallıoğlu'ndan 100'üncü gösteriye özel 12 kiloluk kostüm

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Yasemin Sakallıoğlu, tek kişilik gösterisinin 100'üncü özel temsilini Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirdi. Sahneye, özel olarak tasarlanmış ve 12 kilo ağırlığındaki inci kostümüyle çıkan Sakallıoğlu, kostümü taşımakta zorlandığını söyledi.

Gösteri öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yasemin Sakallıoğlu, "Dizilerin bile 6 bölüm sonra bittiği bu dönemde, 100'üncü kez aynı gösteriyi yapabiliyor olmak bir lükstür. Bu zamanda bunu başarmak beni çok mutlu ediyor, çok gururluyum" dedi. Sakallıoğlu ayrıca gösterinin kayıt altına alındığını ve dijital platformlarda yayınlanacağını açıkladı.

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Yurt içi ve yurt dışı turnelerinin sürdüğünü dile getiren Yasemin Sakallıoğlu, uzun süredir senaryo yazdığını ve bu yaz da yazmaya devam edeceğini belirterek; "Umarım bu defa gerçekten karşınıza çıkacak bir şey yazıyorumdur" dedi.

Verdiği kilolarla ilgili yöneltilen sorulara esprili bir şekilde karşılık veren Yasemin Sakallıoğlu; "Dedikodu ve gıybeti bıraktım, o yüzden zayıfladım" ifadelerini kullandı.