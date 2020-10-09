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Yeni Hayat 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Yeni Hayat 6. son bölümü ile Kanal D ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın ve Nilperi Şahinkaya'nın yer aldığı dizinin yönetmenliğini Başak Soysal ve Cem Özüduru üstleniyor. İşte Yeni Hayat 7. yeni bölüm fragmanı...

Yeni Hayat 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Yeni Hayat dizisinin 6. son bölümü ekrana geldi. Son bölümde; Yasemin'in yaşadığı şiddetten kaçıp yeni bir hayata ulaşma çabası bir trajediyle sonuçlanmıştır. Timur giderek daha tehlikeli bir insan haline mi gelmektedir?

YENİ HAYAT 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Yasemin'in kafasındaki kuşkular, bir yandan vicdanı onu Adem'le başka bir planın içine savurur. Adem ona yardım edecektir. Eğer dediklerini yaparsa Yasemin özgürlüğüne Timur da hak ettiği cezayı çekmek için adalete teslim edilecektir.

Ancak ikisinin sık sık yan yana gelmesi Nevin'in de dikkatini çekmektedir. İçine düştüğü şüphe Nevin'e belki de hayatının bir diğer hatasını yaptıracaktır. Üstelik Adem'den saklaması gereken sır her geçen gün daha fazla hayatını alt üst ederken. Tüm bunlar olurken Yasemin bambaşka bir olayla sarsılır. Polislerin bulduğu ipucu Yasemin'i daha da tehlikeli bir noktaya getirmiştir. Adem bir kez daha onu koruyabilecek midir?

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