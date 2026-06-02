Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince, arananların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.



Operasyonlarda, aralarında "çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçlarından arananların da bulunduğu 24 kişi yakalandı.



Şüpheliler işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

