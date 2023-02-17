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Depremde yıkılan ev bir gün yandı, kaldırılan enkazda anne ve kızı bulunamadı

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde İsi Karaca ile kızı Songül Karaca depremde yıkılan tek katlı müstakil evlerinin enkazında kaldı. Bir gün sonra yangın çıkan evin enkazı kaldırıldı ancak anne ve kızına bulunamadı. İsi Karaca'nın eşi emekli köy korucusu Ali Karaca, "Depremden bir gün sonra evde yangın çıktı. Evin altında 20 torba kömür vardı. Ev yandı ama kömür yandı mı, bilmiyorum. Ben onların yandığını düşünüyorum. Onların bir parçasını bekliyorum" dedi

Yıkılan ev bir gün sonra yandı, anne ve kızı bulunamadı! - Son dakika deprem haberleri
DHA

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde depremde yıkılan, bir gün sonra da yangın çıkan evin enkazında kalan İsi Karaca (69) ile kızı Songül Karaca'ya (29) ulaşılamadı. Kaldırılan enkaz alanında konuşan İsi Karaca'nın eşi emekli köy korucusu Ali Karaca (67), "Onların bir parçasını bekliyorum" dedi.


Kahramanmaraş'ta Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde Nurhak ilçesi Kullar Mahallesi'nde çok sayıda ev yıkıldı, 65 kişi hayatını kaybetti.

ANNE İLE KIZI ENKAZIN ALTINDA KALDI

Mahallede yaşayan İsi Karaca ile kızı Songül Karaca da ikinci depremde yıkılan müstakil evlerinin enkazında kaldı. Depremden bir gün sonra da evde yangın çıktı.

"HABER ALMAK İÇİN ÇIKTIM, EVDE EŞİM EVE KIZIM VARDI"

Depremin 12'nci gününde evin enkazını tamamen kaldıran ekipler, anne ile kızına ulaşamadı. İsi Karaca'nın eşi emekli köy korucusu Ali Karaca, yaşananları şöyle anlattı:

"İlk deprem olunca kalktık. Depremin devam etmediğini görünce çayımızı demledik. Dışarıdan yakacak odun getirdim. Öğlen mahalleliden haber almak için dışarıya çıktım. O sırada yeniden deprem oldu. Tekrar eve geldiğimde evimin yıkıldığını gördüm. Evde eşim ve kızım vardı. Henüz onlara ulaşamadım. Evin içinde öldüler mi, bilmiyorum. Ses yok. Depremden bir gün sonra evde yangın çıktı. Evin altında 20 torba kömür vardı. Ev yandı ama kömür yandı mı, bilmiyorum. Enkazdan kömür çıkmadı" diye konuştu.

"ENKAZI TEMİZLEDİLER AMA BİR ŞEY ÇIKMADI"

İş makinelerinin çalıştığını belirten Karaca, "İş makineleri evimin enkazında çalışmalar yaptı. Bu alanı temizlediler. Ama bir şey çıkmadı. Enkazdan kömür ve yatak çıkmadı. Kızımın yatağının demiri bulundu. Ben onların yandığını düşünüyorum. Arama-kurtarma köpeği de geldi ama bir şey bulamadı. Çalışmalar devam ediyor. Yetkililer geldi. Onlardan da Allah razı olsun. Vali, 'gerekirse enkazın toprağını eleyip onları çıkarıp seni rahatlatacağız' dedi. Ben de 'Teşekkür ederim' dedim ve gittiler. Şu an eşime ve kızıma ulaşmayı bekliyorum. Her şeyi unuttum. Onların bir parçasını bekliyorum. Arada kaldık. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Gidecek yerimiz ve yurdumuz yok" ifadelerini kullandı.

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