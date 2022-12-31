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Yılbaşını evde geçirecekler için muhteşem tüyolar: Yılbaşı sofrası nasıl hazırlanır?

2022 yılının son gününde herkesi yeni yıl heyecanı sardı. Yılbaşını evde kutlayacak olanlar hazırlık telaşına girdi. Davet sofralarının kusursuz görünmesi için birbirinden önemli tüyoları bir araya getirdik. İşte "evde yılbaşı sofrası nasıl hazırlanır?" diyenler için muhteşem öneriler…

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  • Yılbaşını evde geçirecekler için muhteşem tüyolar: Yılbaşı sofrası nasıl hazırlanır?

    MASA DÜZENLEMESİNE DİKKAT!

    Yemek masasındaki çeşitlilik artınca haliyle servis malzemelerinin sayısı da artar. Yiyeceklerin sergilendiği alanla yemek tabakları arasındaki mesafeyi iyi ayarlamak gerekir. Fazla sıkışıklık hareket alanını kısıtlayacağından, keyifli bir sohbet için de sıkıntı yaratabilir. Bu durumun üstesinden gelmek için masanın sergi alanına yemek çeşitlerinden küçük ölçekli miktarlarda getirmek, bittikçe üzerine eklemek kullanışlı bir yol olabilir.
  • Yılbaşını evde geçirecekler için muhteşem tüyolar: Yılbaşı sofrası nasıl hazırlanır?

    Masa örtünüz yılbaşı akşamının konseptini belirler. Yılbaşı yemeğini sevdiklerinizle sohbet ederek geçirmek istiyorsanız, tek bir rengin olduğu veya göz yormayan desenler seçebilirsiniz. 2023'e hareketli bir programla merhaba demeyi planlıyorsanız, masa örtüsü tercihinizi canlı renkler ile göz alıcı desenlerden yana yapmalısınız.
  • Yılbaşını evde geçirecekler için muhteşem tüyolar: Yılbaşı sofrası nasıl hazırlanır?

    ÇEŞİTBOL, MİKTAR AZ OLMALI

     

    Yılbaşı gecesi yemeği uzun solukludur. Dolayısıyla yemek çeşidinin bol tutulması önemli. Sofranın zengin olması, değişik harmonilerden oluşmuş tatların bir araya gelmesi, keyifli bir gecenin anahtarı niteliğindedir. Ama dikkat, porsiyonları küçük tutmak gerektiğini unutmayın! Yemeği fazla kaçırmak, eğlencenin tadını kaçıracağından bol çeşitli küçük porsiyonlar herkes için uygun olacaktır.
  • Yılbaşını evde geçirecekler için muhteşem tüyolar: Yılbaşı sofrası nasıl hazırlanır?

    SUNUM DA LEZZET KADAR ÖNEMLİ

    Masada bulunan yemeklerin lezzeti kadar sunumu da önemlidir. Sunum kötüyse, dünyanın en lezzetli yemeği bile masada kalabilir. İyi bir sunum için sofrada renk uyumu yakalamaya dikkat etmek gerekir. Açık renk masa örtüsüne koyu renkli tabak altı servisler ya da tam tersi bir kombinasyon uygulanabilir. Masanın üzerine yılbaşı ruhuna uygun parlayan renkli yıldızlar, küçük çam kozalakları eklenebilir.
  • Yılbaşını evde geçirecekler için muhteşem tüyolar: Yılbaşı sofrası nasıl hazırlanır?

    SÜSLEMELERLE ZENGİN SOFRALAR

    Masadaki renk seçimine göre şamdanlar ve mumlarla yılbaşı sofrasına özenli bir hava vermek mümkün. Masanın tam ortasına özel yılbaşı aranjmanı yapılmış bir çiçekle de şık bir görünüm yakalayabilirsiniz. Masanızla uyumlu olarak sandalyelerinizi kurdelelerle süsleyebilirsiniz.
  • Yılbaşını evde geçirecekler için muhteşem tüyolar: Yılbaşı sofrası nasıl hazırlanır?

    Masadaki yemek takımı, kaşık ve çatalların dizimi ve bardağın yeri birbiriyle ne kadar uyumlu ise ortaya o kadar şık bir görüntü çıkar. Masanın kalabalık ve düzensiz olduğunu düşünüyorsanız servis arabası kullanabilirsiniz. Su bardağı yerine kadeh kullanmanız çok daha doğru olacaktır.
  • Yılbaşını evde geçirecekler için muhteşem tüyolar: Yılbaşı sofrası nasıl hazırlanır?

    Yılbaşı masa dekorasyonu denildiğinde yılbaşı çiçeği unutulmamalıdır. Masanızın şıklığına doğru seçilmiş bir yılbaşı çiçeği ile son noktayı koyabilirsiniz.
  • Yılbaşını evde geçirecekler için muhteşem tüyolar: Yılbaşı sofrası nasıl hazırlanır?

    Yemek masanız büyükse masanızı mum, şamdan ya da gül yapraklarıyla daha da zenginleştirebilirsiniz. Ayrıca yılbaşı masa süsleme malzemeleri satın alarak misafirlerinize unutulmaz bir davet hazırlayabilirsiniz.
  • Yılbaşını evde geçirecekler için muhteşem tüyolar: Yılbaşı sofrası nasıl hazırlanır?

    Her davet sofrasında olduğu gibi, yılbaşı masasının da en güzel detayı peçetelerdir. Desensiz peçete kullanmak isterseniz masa örtünüzün rengiyle uyumlu bir renk seçebilirsiniz. Yeşil, kırmızı, dora renkli peçeteler yılbaşı masası için uygun olabilir. Dilerseniz yılbaşı temalı peçetelerden de satın alabilirsiniz.
  • Yılbaşını evde geçirecekler için muhteşem tüyolar: Yılbaşı sofrası nasıl hazırlanır?

    "TATLI YİYELİM TATLI KONUŞALIM"

    Keyifli sohbetlerin yaşandığı uzun yılbaşı sofralarında "tatlı yiyelim tatlı konuşalım" geleneğinden gelen insanların geceyi tatlısız tamamlamaları düşünülemez. Ancak yemek çeşidinin bol olduğu sofralar için ağır tatlılar önerilmez. Sütlü tatlılar, meyve özlerinden yapılan sorbeler hafif seçenekler olabilir. Yemek sonrası çay, kahve ikramına geçilecekse makaronlar, petifür denilen küçük tatlılar iyi birer eşlikçi olabilir.
  • Yılbaşını evde geçirecekler için muhteşem tüyolar: Yılbaşı sofrası nasıl hazırlanır?

    BUZ STOKLAYIN

    Yılbaşına hazırlanırken bir gün önceden yapmanız gereken en önemli şey, bol miktarda buz depolamak. Evde yeteri kadar buz bulunduğundan emin olmanız, yılbaşı gecesinde rahat etmeniz anlamına gelir.

    Yılbaşı gecelerinde içeceklerin yiyeceklerle uyumlu olması önemlidir.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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