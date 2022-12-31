Yılbaşını evde geçirecekler için muhteşem tüyolar: Yılbaşı sofrası nasıl hazırlanır?

Masadaki yemek takımı, kaşık ve çatalların dizimi ve bardağın yeri birbiriyle ne kadar uyumlu ise ortaya o kadar şık bir görüntü çıkar. Masanın kalabalık ve düzensiz olduğunu düşünüyorsanız servis arabası kullanabilirsiniz. Su bardağı yerine kadeh kullanmanız çok daha doğru olacaktır.