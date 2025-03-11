YKS geç başvuru ekranı ÖSYM AİS: 2025 YKS geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Haziran ayında gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuru süreci sona erdi. Belirtilen tarihlerde başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru imkanı sunuldu. Bu kapsamda YKS geç başvuru tarihi ve ücreti araştırılmaya başlandı. ÖSYM sınav takvimine göre, YKS geç başvuruları 11-13 Mart tarihleri arasında alınacak. Peki 2025 YKS geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? TYT, AYT, YDT ne zaman yapılacak? İşte 2025 YKS geç başvuru ekranı ve ücreti ile üniversite sınavı tarihleri hakkında detaylar…
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. TYT, AYT, YDT oturumlarına katılım sağlayacak olan adayların başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. İlk başvuru sürecini kaçıran adaylar, YKS geç başvuru tarihinde işlemlerini gerçekleştirebilecek. ÖSYM sınav takvimine göre, üniversite sınavı geç başvuruları 11 Mart Salı bugün başlayacak ve 13 Mart’ta sona erecek. Peki, 2025 YKS geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte ÖSYM AİS ile 2025 YKS geç başvuru ekranı ve ücreti ile TYT, AYT, YDT tarihleri hakkında bilgiler…
2025 YKS GEÇ BAŞVURULARI BAŞLIYOR!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) geç başvuru tarihleri belli oldu.
Takvime göre 2025 YKS geç başvuruları, 11 Mart Salı günü saat 10:00’da başlayacak ve 13 Mart Perşembe günü saat 23:59’da sona erecek.
2025 YKS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
YKS geç başvuruları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.
Başvuru süreci şu şekilde ilerleyecek:
AİS Girişi: Adaylar, ÖSYM AİS sistemine T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapacak.
Sınav Seçimi: Girmek istedikleri sınav oturumlarını seçerek başvurularını tamamlayacak.
Ödeme İşlemi: Geç başvuru ücretini belirtilen ödeme kanallarından yatıracaklar.
2025 YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
İlk başvuru dönemini kaçıran adaylar için geç başvuru ücreti %50 artırımlı olarak ödenmektedir.
Buna göre 2025 YKS geç başvuru ücreti, 675 TL olacak. Adaylar, girecekleri her oturum için ayrı ayrı ödeme yapmak zorunda olacak.
Temel Yeterlilik Testi (TYT): 675 TL
Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 675 TL
Yabancı Dil Testi (YDT): 675 TL
2025 YKS NE ZAMAN?
ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 Cumartesi günü,
Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 22 Haziran 2025 Pazar günü sabah,
Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025 Pazar günü öğleden sonra uygulanacak.
YKS SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları, 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.