2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. TYT, AYT, YDT oturumlarına katılım sağlayacak olan adayların başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. İlk başvuru sürecini kaçıran adaylar, YKS geç başvuru tarihinde işlemlerini gerçekleştirebilecek. ÖSYM sınav takvimine göre, üniversite sınavı geç başvuruları 11 Mart Salı bugün başlayacak ve 13 Mart’ta sona erecek. Peki, 2025 YKS geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte ÖSYM AİS ile 2025 YKS geç başvuru ekranı ve ücreti ile TYT, AYT, YDT tarihleri hakkında bilgiler…