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        Haberler Bilgi YKS soru ve cevap anahtarı yayımlandı: 2025 YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı YKS soru ve cevaplarına nasıl bakılır?

        YKS soru ve cevap anahtarı yayımlandı: 2025 YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüle

        2025 YKS sonuçlarının 19 Temmuz'da ilan edilmesinin ardından, ÖSYM sınav sürecine dair bir diğer önemli adımı da attı. YKS'ye ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarları resmi olarak yayımlandı. Böylece adaylar, verdikleri yanıtları bir kez daha gözden geçirme ve sınav performanslarını değerlendirme fırsatı buldu. Peki, YKS soru ve cevap anahtarına nereden ulaşılır? İşte, 2025 ÖSYM YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2025 - 13:29 Güncelleme: 19.07.2025 - 13:29
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        19 Temmuz günü YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM, YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. Öğrenciler soru ve cevap anahtarına bir kez daha bakarak, cevaplarını kontrol etme şansı bulacak. Peki, YKS soru ve cevap anaharına nereden ulaşılır? İşte, 2025 ÖSYM YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı...

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        2025 YKS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

        ÖSYM, 2025 YKS sınavının AYT, TYT ve YDT (İngilizce, Arapça, Rusça, Fransızça, Almanca) kitapçığını ve cevap anahtarını yayımladı. Aşağıdaki linkten soru kitapçığına ve cevap anahtarlarına erişebilirsiniz.

        TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ALAN YETERLİLİK TESTLERİ (AYT) SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

        YABANCI DİL TESTİ (TYT) SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ (ALMANCA)

        YABANCI DİL TESTİ (TYT) SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ (ARAPÇA)

        YABANCI DİL TESTİ (TYT) SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ (FRANSIZCA)

        YABANCI DİL TESTİ (TYT) SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ (İNGİLİZCE)

        YABANCI DİL TESTİ (TYT) SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ (RUSÇA)

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        2025 YKS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NE KADAR YAYINDA KALACAK?

        ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 21 Haziran'daki 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran'daki 2025-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2025-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sorulara verdiği cevaplar ve soruların doğru yanıtları ile değerlendirme sonuçları, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle incelenebilecek.

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        2025 YKS TERCİH TARİHİ: YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025-YKS sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ersoy, 2025-YKS tercih işlemlerinin, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceğini açıkladı.

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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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