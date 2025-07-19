19 Temmuz günü YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM, YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. Öğrenciler soru ve cevap anahtarına bir kez daha bakarak, cevaplarını kontrol etme şansı bulacak. Peki, YKS soru ve cevap anaharına nereden ulaşılır? İşte, 2025 ÖSYM YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı...