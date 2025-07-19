YKS tercih kılavuzu: AYT, TYT, YDT sınavlarından 200, 250, 300, 350 puan alan biri hangi bölümlere girebilir?
19 Temmuz 2025 Cumartesi günü YKS sonuçlarının, ÖSYM üzerinden erişime açılmasıyla milyonlarca öğrenci hayalindeki üniversiteye girebilmek için ilk adımı attı. Şimdi ise YKS tercih kılavuzu gündeme geldi. Öğrenciler, 200, 250, 300 ve 350 puanla hangi bölümlere girebileceğini araştırıyor. 200-350 puan arasında alım yapan birçok sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümleri bulunuyor. Bu bölümlerden bazıları ön lisans bazıları ise lisans olabiliyor. Peki, AYT, TYT, YDT sınavlarından 200, 250, 300, 350 puan alan biri hangi bölümlere girebilir? İşte, detaylar...
19 Temmuz 2025 Cumartesi günü YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından erişime açılmasıyla birlikte, üniversite hayali kuran milyonlarca aday için heyecanlı bir süreç başladı. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler, tercih dönemine ve YKS tercih kılavuzuna çevrildi. Adaylar, aldıkları puan aralığına göre hangi bölümlere yerleşebileceklerini araştırıyor. Özellikle 200, 250, 300 ve 350 puan arasında sonuç alan öğrenciler, hem ön lisans hem de lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerle ilgileniyor. Sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türlerinde bu aralıkta birçok bölüm seçenek sunuyor. Peki, TYT, AYT ve YDT oturumlarından 200-350 arası puan alan bir öğrenci hangi programlara yerleşebilir? İşte, YKS tercih sürecine dair merak edilenler ve bölümlere göre olası puan aralıkları...
2025 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025-YKS sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ersoy, 2025-YKS tercih işlemlerinin, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceğini açıkladı.
YKS 200, 250, 300, 350 PUANLA NEREYE GİRİLİR?
YKS tercih kılavuzu henüz yayınlamadı ancak 2024 yılı tercih kılavuzunda tüm üniversitelerin farklı bölümleri puan aralığı ve başarı sıralaması yer alıyor. Öğrenciler şu anda 2024 yılı tercih kılavuzu bakarak, üniversite bölümlerinin alımı hakkında ön bilgiye sahip olabilir.