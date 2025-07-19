19 Temmuz 2025 Cumartesi günü YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından erişime açılmasıyla birlikte, üniversite hayali kuran milyonlarca aday için heyecanlı bir süreç başladı. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler, tercih dönemine ve YKS tercih kılavuzuna çevrildi. Adaylar, aldıkları puan aralığına göre hangi bölümlere yerleşebileceklerini araştırıyor. Özellikle 200, 250, 300 ve 350 puan arasında sonuç alan öğrenciler, hem ön lisans hem de lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerle ilgileniyor. Sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türlerinde bu aralıkta birçok bölüm seçenek sunuyor. Peki, TYT, AYT ve YDT oturumlarından 200-350 arası puan alan bir öğrenci hangi programlara yerleşebilir? İşte, YKS tercih sürecine dair merak edilenler ve bölümlere göre olası puan aralıkları...