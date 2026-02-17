Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Yozgat'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Yozgat Sorgun'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Bekir Alparslan'ın kullandığı motosiklet ile F.D. idaresindeki otomobil Yenidoğan Mahallesi'nde çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsü Bekir Alparslan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan otomobil sürücüsü ve motosiklette bulunan B.E. sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.