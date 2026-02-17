Canlı
        Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Yozgat'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        Yozgat Sorgun'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 01:14 Güncelleme: 17.02.2026 - 01:17
        Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Bekir Alparslan'ın kullandığı motosiklet ile F.D. idaresindeki otomobil Yenidoğan Mahallesi'nde çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsü Bekir Alparslan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan otomobil sürücüsü ve motosiklette bulunan B.E. sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Kahramanmaraş'ta kayınbirader dehşeti: Eniştesini otomobile binerken vurarak öldürdü

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir kişi, otomobiline bindiği sırada kayınbiraderinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. (IHA)

