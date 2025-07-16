Zafer Algöz: Niye eleştiri geldi anlamıyorum

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Zafer Algöz, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Algöz, 15 Temmuz Darbe Girişimi'ni anlatan 'Son Sefer' filminde rol aldığı için hem olumlu hem olumsuz yorumlar almasına karşılık; "Niye eleştiri geldi anlamıyorum. Altı sene önce 'Börü' diye film yaptım önce onu seyretsinler. Güzel bir film oldu" dedi.