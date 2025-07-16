Zafer Algöz: Niye eleştiri geldi anlamıyorum
Ünlü oyuncu Zafer Algöz, 15 Temmuz Darbe Girişimi'ni anlatan 'Son Sefer' filminde rol aldığı için kendisine gelen eleştirilere yanıt verdi
Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Zafer Algöz, Nişantaşı'nda görüntülendi.
Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü'nün binlerce taraftarın önünde imza atmasına oyuncu, "Beşiktaş'a yakışır. Konuşulması gereken futbolcu. Türkiye'deki insanlar Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü'ye haksızlık ediyorlar. Orkun yetenekli futbolcu" dedi.
Algöz, 15 Temmuz Darbe Girişimi'ni anlatan 'Son Sefer' filminde rol aldığı için hem olumlu hem olumsuz yorumlar almasına karşılık; "Niye eleştiri geldi anlamıyorum. Altı sene önce 'Börü' diye film yaptım önce onu seyretsinler. Güzel bir film oldu" dedi.