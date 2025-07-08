Zamlı emekli maaşlarının yatacağı tarihe ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca memur ve emekli tarafından merakla beklenen 6 aylık enflasyon farkı haziran ayı enflasyon verileri ile belli oldu. Zam oranlarının açıklık kazanmasının ardından, emekli maaşı hesaplaması yapan SSK ve Bağ-Kur'lular, tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşların yatacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, "Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, emekliye zam farkı yattı mı?" İşte emekli maaşı zam farkı ödeme tarihi...