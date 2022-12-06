Zincir marketlere yeni para cezası istenmedi

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Rekabet Kurumu hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren 20 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmada sözlü savunmalar alınmaya başlandı. Söz konusu savunmalar bugün ve yarın alınacak.

Savunmalara geçilmeden önce soruşturma heyeti temsilcisi söz alarak A101, BİM, Carrefoursa, Migros ve Şok'un satışa sundukları pek çok ürünün perakende satış fiyatlarının tespiti amacına sahip, topla-dağıt karteli niteliğindeki anlaşma veya uyumlu eylemler yoluyla 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri sonucuna ulaşıldığını belirtti.

Bu çerçevede söz konusu zincir marketler hakkında 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanması gerektiğini ancak aynı ihlaller sebebiyle marketlere para cezası uygulandığı ve "mükerrer cezalandırma yasağı” olarak da bilinen bir kimsenin aynı fiilinden dolayı mükerrer olarak yargılanamamasını ve cezalandırılamamasını ifade etmek üzere kullanılan “ne bis in idem” ilkesi çerçevesinde idari para cezasına hükmedilmesine yer olmadığının değerlendirildiği ifade edildi.

'KARTEL' TESPİTİ



Beypazarı, Coca Cola, Doğanay, Düzey, Eti, Fritolay, GSK, Haribo, Kent, Pasifik, Pepsi, Redbull, Şölen ve Unmaş’ın zincir marketlerin satış fiyatlarının tespiti amacına sahip topla-dağıt karteli görünümünde ortaya çıkan anlaşmalar veya uyumlu eylemler yoluyla 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri ve bu ihlal nedeniyle zincir marketler ile birlikte ve eşit derecede sorumlu oldukları kaydedildi. Bu şirketlere idari para cezası uygulanması gerektiği, temel para cezasının “kartel” niteliği tespitine göre belirlenmesi gerektiği belirtildi.



Beypazarı, Coca Cola, Düzey, Eti, Fritolay, GSK, Haribo, Kent, Pasifik, Pepsi, Redbull ve Unmaş’ın bakımından ise eylemlerin bir yıldan uzun beş yıldan kısa sürdüğü, bu nedenle temel para cezasının, söz konusu teşebbüsler bakımından yarısı oranında artırılarak uygulanması gerektiği aktarıldı.

Coca Cola, Doğanay, Düzey, Eti , Fritolay, Haribo, Kent, Pasifik, Pepsi, Redbull, Şölen ve Unmaş tarafından bazı zincir marketlerin yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle de 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edildiği, bunun için ayrıca idari para cezası uygulanması gerektiği, temel para cezasının diğer ihlaller tespitine dayanarak belirlenmesi gerektiği belirtildi.

PEPSİ'NİN CEZASININ ARTIRILMASI İSTENDİ

Coca Cola, Doğanay, Düzey, Eti , Fritolay, Haribo, Kent, Pasifik ve Unmaş'ın ihlallerinin bir yıldan uzun beş yıldan kısa sürmesi nedeniyle, belirlenecek temel para cezasının yarısı oranında artırılması önerildi.

Pepsi'ye ise ihlalin beş yıldan uzun sürmesi nedeniyle, belirlenecek temel para cezasının bir katı oranında artırılarak uygulanması istendi.

HAKKINDA SORUŞTURMA YÜRÜTÜLEN 20 TEŞEBBÜS

1. Beypazarı İçecek Pazarlama Dağ. Amb. Tur. Pet. İnş. San. ve Tic. AŞ

2. BİM Birleşik Mağazalar AŞ

3. CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ

4. Coca Cola Satış Dağıtım AŞ

5. Doğanay Gıda Tarım ve Hayvancılık San. Tic AŞ

6. Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama ve Ticaret AŞ

7. Eti Gıda San. ve Tic. AŞ

8. Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ

9. Glaxosmithkline Tüketici Sağlığı AŞ

10. Haribo Şekerleme Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

11. Horizon Hızlı Tüketim AŞ

12. Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ

13. Migros Ticaret AŞ

14. Pasifik Tüketim Ürünleri Satış ve Ticaret AŞ

15. Pepsi Cola Servis ve Dağıtım Ltd. Şti.

16. Red Bull Gıda Dağıtım ve Pazarlama Ticaret Limited Şirketi

17. Şok Marketler Ticaret AŞ

18. Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ

19. Unmaş Unlu Mamuller Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ

20. Yeni Mağazacılık AŞ