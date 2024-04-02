Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası ödemesi: Ziraat Bankası ne kadar promosyon veriyor?
Emekli maaşı Ocak zammının ardından bankalar arasındaki promosyon yarışı devam ediyor. Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası ödemeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından güncellendi. Ek gelir elde etmek isteyen milyonlarca SSK ve Bağ-Kur'lu için Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyasını haberimizde derledik. İşte, 2024 Mart ayı Ziraat Bankası emekli promosyonu kampanyası...
Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesi kampanyaları Mart ayında güncellendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart'ta yaptığı konuşmada "Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi." diyerek emekli promosyon kampanyaları ödemelerinin artacağını belirtti. Peki, Ziraat Bankası ne kadar promosyon veriyor? İşte, 2024 Mart ayı Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası...
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ NE KADAR?
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere;
10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL,
10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL,
15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL,
20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Ziraat Bankası'ndan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.
ZİRAAT BANKASI MAAŞ TAŞIMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı almak için başvurularınızı;
Şubeler,
ATM'ler
SMS,
Mobil Bankacılık,
Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapılabilir.
SMS yöntemini kullanmak isteyen vatandaşlar telefonlarından 4757'ye "PRO" yazıp, TC kimlik numaralarını girerek mesaj atmalıdırlar. Bu işlemden sonra temsilci sizi arayarak onayınızı alacaktır.
Müşteri temsilcisine ulaşmak için ise 0850 220 00 00 numarasını arayabilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONUNU KİMLER ALABİLİR?
Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekiyor.