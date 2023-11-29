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        Zonguldak'ta kayıp denizciler 11 gündür aranıyor

        ZONGULDAK'ınEreğli ilçesi açıklarında fırtına nedeniyle mendireğe çarpıp, batan geminin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları, 11´inci gününde rüzgar ve yağışlı havaya rağmen devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 11:48 Güncelleme: 29.11.2023 - 11:50
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        Zonguldak'ta kayıp denizciler 11 gündür aranıyor
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        ZONGULDAK'ınEreğli ilçesi açıklarında fırtına nedeniyle mendireğe çarpıp, batan geminin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları, 11´inci gününde rüzgar ve yağışlı havaya rağmen devam etti.

        Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarpıp, batan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinin 12 mürettebatı ile iletişim kesildi. Geminin batmasının ardından 12 Türk denizciye ulaşmak için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel birliklerinden SAT komandoları, kayıp denizcileri bulmak için havadan, karadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlattı. Gemi personelinden 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, hafta sonu etkili olan fırtına nedeniyle denizdeki arama çalışmalarına ara verildi. Dün havanın düzelmesiyle deniz ve havadan arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı. Çalışmalara, denizaltı kurtarma ve enkaz kaldırma kabiliyetiyle bilinen `TCG Akın´ isimli gemi de katıldı. Dalgıçlar da geminin batığında arama çalışması yaptı. Kayıp olan kaptan Cemal Turan, 3'üncü Kaptan Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2'nci Makinist Göksel Özel, Usta Gemici Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar ve Yağcı Ömer Hebip'in bulunması için yapılan çalışmalar, yağmur ve rüzgarlı havaya rağmen 11´inci gününde de devam etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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