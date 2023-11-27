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        Zonguldak Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

        Zonguldak Valiliği, yarın itibariyle bölgede beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 13:34 Güncelleme: 27.11.2023 - 13:34
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        Zonguldak Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
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        Zonguldak Valiliği, yarın itibariyle bölgede beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

        Valiliğin X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre yarın saat 15.00 ile çarşamba günü saat 15.00 arasında kuvvetli rüzgar ve fırtınanın beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, "Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmeleri, soba ve baca gazı gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

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