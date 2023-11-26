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        Kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü hayatını kaybetti

        ZONGULDAK'takalp krizi geçirdikten sonra yol ayrımındaki blok betona çarparak duran hafif ticari araç sürücüsü Ömer Salih Haberal (62) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 20:28 Güncelleme: 26.11.2023 - 20:30
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        Kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü hayatını kaybetti
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        ZONGULDAK'takalp krizi geçirdikten sonra yol ayrımındaki blok betona çarparak duran hafif ticari araç sürücüsü Ömer Salih Haberal (62) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, akşam saatlerinde Yayla Mahallesi Kadırga Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 67 EF 753 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Ömer Salih Haberal kalp krizi geçirdi. Krizin etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol ayrımındaki blok halindeki betona çarparak durabildi. O esnada seyir halinde olan bir polis ekibinin anonsuyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yaralanan sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartmaya çalışırken çevreden geçen bir sağlıkçı vatandaş da nabzı atmayan sürücüye kalp masajı yaptı. Sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Haberal kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

        Ömer Salih Haberal'ın, Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü ve CHP Zonguldak eski milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın akrabası olduğu belirtildi.

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