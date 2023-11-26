Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, batan geminin kayıp personelinin aileleriyle görüştü

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Karadeniz Ereğli ilçesi açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin aileleriyle bir araya geldi.

Valiliğin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Hacıbektaşoğlu, 19 Kasım'da olumsuz hava koşulları nedeniyle batan "Kafkametler" gemisinde kaybolan denizcilerin yakınlarıyla görüştü.

Arama çalışmaları süren 7 denizcinin aileleriyle görüşen Hacıbektaşoğlu, yakınlarının bulunmasını bekleyen vatandaşların üzüntülerini paylaştı.

Öte yandan arama çalışmaları, hava muhalefeti nedeniyle AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve diğer ekiplerce şu an karadan tarama ve gözetleme şeklinde sürdürülebiliyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz'deki fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıktığı sırada askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Ekiplerin çalışması sonucu gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cansız bedenine ulaşılmıştı.