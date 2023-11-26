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        Valilikten fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı

        Zonguldak Valiliği, kentte devam eden fırtına ve kuvvetli yağışa bağlı yaşanabilecek olumsuzlar nedeniyle vatandaşlara gerekmedikçe yaya veya araçla dışarı çıkmama uyarısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 16:40 Güncelleme: 26.11.2023 - 16:40
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        Valilikten fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı
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        Zonguldak Valiliği, kentte devam eden fırtına ve kuvvetli yağışa bağlı yaşanabilecek olumsuzlar nedeniyle vatandaşlara gerekmedikçe yaya veya araçla dışarı çıkmama uyarısında bulundu

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son meteorolojik uyarı ve değerlendirmelere göre, ilimizde halen devam eden fırtına ve kuvvetli yağış nedeniyle, su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli ve tedbirli olalım." ifadelerine yer verildi.

        Zaruri olmadıkça dışarıya ya da trafiğe çıkmamaya özen gösterme ve dere kenarlarına araç park etmeme çağrısı yapılan açıklamada, motosiklet, motokurye ve scooterların, herhangi bir olumsuzluğa meydan verilmemesi açısından trafiğe çıkmamalarının önem arz ettiği kaydedildi.

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