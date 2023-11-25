Başkent EDAŞ, Zonguldak'ta beklenen fırtına öncesi tedbir aldı

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ), elektrik dağıtım sorumluluk alanında yer alan Zonguldak'ta beklenen olumsuz hava koşullarına karşı önlem aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, önceki afetin ilk gününden bu yana kentte çalışmalarını sürdüren ekipler, meteorolojik uyarılar doğrultusunda hazırlıklarını tamamlayarak teyakkuza geçti.

Zonguldak'ta beklenen fırtına nedeniyle bölgede 500'e yakın saha çalışanı ve 200'den fazla araç hazır bekletiliyor.

Ormanlarla kaplı yüksek kesimlerde kar, diğer bölgelerde ise fırtına ve sağanak yağışa bağlı olası sel ve devrilen ağaçlarla mücadele eden ekiplere destek olmak için vinç, kepçe ve ekskavatör gibi ağır makineler de belirlenen kritik noktalarda müdahale için hazır hale getirildi.

Afetin etki alanının Bartın ve Kastamonu'yu da içine alarak genişlemesi ihtimaline karşı hazırlıklarını yapan Başkent EDAŞ, bölgede 1128 personel ve 506 araçla çalışmalarını sürdürüyor.

Olumsuz hava koşulları ve afetle mücadele kapsamında kamu kurumları ve paydaşları ile işbirliği içerisinde çalışan şirket, daha önce yaşanan afet nedeniyle bölgedeki yetkililerle koordinasyonlu şekilde elektrik dağıtım faaliyetlerine devam ediyor.

Beklenen yoğun hava muhalefetine karşı tedbirlerini alan Başkent EDAŞ, Zonguldak'ta valilik, belediye, hastane, emniyet ve su ihtiyacının sağlandığı baraj gibi kritik noktaların enerji ihtiyacının karşılanması için çalışmalarını sürdürecek.