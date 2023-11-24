Karaya oturan geminin mürettebatından 1 kişi kaldığı otelde öldü

ZONGULDAK'ınEreğli ilçesinde 19 Kasım'da karaya vurarak ikiye bölünen 'Pallada' gemisinde görev yapan Ukrayna uyruklu Khalimonchuk Ihor kaldığı öğretmenevinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da etkili olan kuvvetli fırtına ve yağışların etkisiyle limanda sürüklenmeye başlayan 'Pallada' isimli kuru yük gemisi, ikiye bölündü ve sahil bandındaki yürüyüş yoluna çarparak durabildi. Karaya oturan geminin 13 mürettebatı tahliye edilirken, can kaybı yaşanmadı. Mürettebat, öğretmenevine yerleştirildi.

Bugün sabah saatlerinde Khalimonchuk Ihor, arkadaşlarıyla kahvaltı yaptıktan sonra odasında istirahate çekildi. İddiaya göre arkadaşları kendisinden bir süre haber alamayınca, yetkililerden yardım isteyerek Ihor'un odasına girdi. Arkadaşları, Ukraynalı denizciyi hareketsiz yatarken gördü.

Görevlilerin aramasıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ihor'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ihor'un cansız bedeni Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, gemi mürettebatından Azerbaycanlı Ümit Hasanov, teşhis için çağrıldı. Arkadaşının teşhis ettiği denizcinin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.