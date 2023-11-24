Batan gemideki 3 denizcinin daha cansız bedeni bulundu, 7 kişi aranıyor (3)

2´SİNİNKİMLİĞİBELİRLENDİ

Zonguldak´ın Ereğli ilçesinde bugün cansız bedeni bulunan `Kafkametler´ gemisinin 3 mürettebatından 2´sinin kimlikleri belli oldu. Bu kişilerin, Ereğlili olan güverte ustası Tamer Özer ile usta makinist Cüneyt Aygen olduğu belirlendi. Özer ve Aygen´in cenazeleri, Ereğli Devlet Hastanesi´ndeki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilecek.

DHA-Güvenlik - Türkiye-Zonguldak / Ereğli - Ali Sencer ARSLAN-Sinan KABATEPE

2023-11-24 16:10:45