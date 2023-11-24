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        Batan gemideki 3 denizcinin daha cansız bedeni bulundu, 7 kişi aranıyor (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 16:18 Güncelleme: 24.11.2023 - 16:20
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        Batan gemideki 3 denizcinin daha cansız bedeni bulundu, 7 kişi aranıyor (3)
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        2´SİNİNKİMLİĞİBELİRLENDİ

        Zonguldak´ın Ereğli ilçesinde bugün cansız bedeni bulunan `Kafkametler´ gemisinin 3 mürettebatından 2´sinin kimlikleri belli oldu. Bu kişilerin, Ereğlili olan güverte ustası Tamer Özer ile usta makinist Cüneyt Aygen olduğu belirlendi. Özer ve Aygen´in cenazeleri, Ereğli Devlet Hastanesi´ndeki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilecek.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Zonguldak / Ereğli - Ali Sencer ARSLAN-Sinan KABATEPE

        2023-11-24 16:10:45

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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