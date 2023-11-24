Zonguldak'ta Öğretmenler Günü kutlandı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Cumhuriyet Alanı'ndaki Atatürk Anıtı’na, İlçe Mİlli Eğitim Müdürü Ercan Kahya tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Atatürk Kültür Merkezi'nde devam edilen programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Kahya, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Kahya, öğretmenliğin kutsal bir gaye ve hizmet mesleği olduğuna işaret ederek, "Öğretmenler birer kılavuzdur. Öğretmen bir insanı kurtarmanın, bütün insanları kurtarmak kadar önemli olduğunu çok iyi bilir. Çünkü iyi eğitilen bir insan, huzurlu bir toplum ve mutlu bir gelecek demektir. Eğitimde kaybedilecek tek bir fert olmadığının bilincindedir öğretmen." dedi.

Konuşmanın ardından Kaymakam Muhammed Evlice tarafından emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgeleri verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

Daha sonra Devrek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinin hazırladığı şiir ve müzik dinletisi sunuldu.

Programa, Devrek İlçe Jandarma Komutanı Emrah Dinar, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş de katıldı.