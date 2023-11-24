Batan gemideki 3 denizcinin daha cansız bedeni bulundu, 7 kişi aranıyor (2)

AFADBAŞKANIMEMİŞ, GEMİ BATIĞINDAKİ ÇALIŞMALARI ANLATTI

Zonguldak´ın Ereğli ilçesinde batan 'Kafkametler' gemisinin mürettebatını arama çalışmalarını takip eden AFAD Başkanı Okay Memiş, gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. Aşırı yağışlardan meydana gelen sel ve su baskınlarında mahsur kalan 74 kişinin kurtarıldığını, 3 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade eden Memiş, "Kafkametler isimli geminin de 12 mürettebatından haber alınamıyordu. Pazar gününden bu zamana kadar 7/24 esasına göre yürütülen arama, kurtarma ve tarama faaliyetleri neticesinde bugün itibarıyla 12 mürettebatımızdan maalesef 5 mürettebatımızın cansız bedenine ulaştık. 7 mürettebatımızın arama çalışmalarına devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızı biz 375 personel, 74 araç, 31 deniz ve hava aracıyla birlikte yapıyoruz, 18 bot, 2 uçak, 2 helikopter, 1 gemi, 3 dron, yine Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Türkiye'nin en donanımlı arama kurtarma gemilerinden birisi bu operasyonları yürütüyor. Su altı robotları ve Yandan Taramalı Sonar dediğimiz ekipmanlarla arama ve tarama faaliyetlerine AFAD'ımız, deniz kuvvetlerimiz, sahil güvenlik komutanlığımız, jandarma timleri, emniyet genel müdürlüğümüz ve kıyı emniyeti genel müdürlüğümüz ve profesyonel 44 dalgıçla devam ediyoruz. Sadece geminin içerisini değil buradaki kilometrelerce sahayı da sürekli arıyoruz. Özellikle gece de bu taramalara devam ediyoruz. Gündüz havanın müsait olması halinde de geminin içerisinde yerini biliyorsunuz tespit etmiştik. Arama ve tarama faaliyetlerine devam ediyoruz" diye konuştu.

Sel neticesinde meydana gelen zararlarla ilgili çalışmaları tamamladıklarını ifade eden Memiş, "Onlarla ilgili vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Onların zararlarının giderilmesi noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın İçişleri Bakanımızın talimatları doğrultusunda gerekeni inşallah bugün itibarıyla yapmaya da başlıyoruz. Yeter ki cana gelmesin. Keşke bu kayıp vatandaşlarımızı sağ olarak kurtarabilsek, bütün çabamız bu yönde. Ben, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

'BAKMIŞ OLDUĞUNUZ YERE BİR DAHA BAKMANIZ GEREKİYOR'

Gemi batığında çalışmanın zorlukları sorulan Memiş, "Gemi limanın mendireğinin ucunda ve o mendireğe yaklaşık 20 metre mesafede battı maalesef. Derinlik de, 25 metreye kadar derinlik var o bölgede. Bir dezavantajımız mendirek olduğu için sürekli dalga oluyor ve üstten dalga geliyor. Alttan suyu sürekli bulandırıyor. Yani normal hava şartları çok durgun olsa bile orada sürekli bir dalgalanma olduğu için biraz işimizi zorlaştırıyor. Şu anda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın uzman dalgıçları, birinci sınıf dalgıçları kameralarla beraber gemiye giriyorlar. Biz de yukarıdan izliyoruz. Hakikaten görüş mesafesi çok düşük, yer yer 15 santim. Zaman zaman 30 santime çıkıyor. Buna rağmen yine de ısrarla takip devam ediyor. Bu arada balçık dolmaya başladı geminin içerisine. Yani orada çok yoğun bir çalışma var. Aslında riskli de bir çalışma var. Yani gerçekten çok dikkat edilmesi gereken, çok özenli davranılması gereken bir çalışma var. Bu arada o dolan balçığı da şimdi motoportlarla çekmeyi planlıyoruz. Bütün geminin kamaralarına, geminin bölmelerine her tarafa dalgıçlarımız bakıyor. Orada görüş mesafesi çok düşük olduğu için ve akıntı da devam ettiği için bir bakmış olduğunuz yere bir daha bakmanız gerekiyor. Yaklaşık 4 gündür bu işi yapıyoruz. Her gün bu işlemleri yapıyoruz. Aslında sadece geminin içine değil, yüzey taraması da yapıyoruz. Cenazemizin bir tanesini maalesef deniz yüzeyinde bulduk bugün, geminin içerisinde değil. Bu ihtimali de göz ardı etmiyoruz. Büyük bir alanda, geniş bir alanda yoğun çalışmamız var. 7 vatandaşımıza ulaşmak için saat saat operasyonu devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE GENELİNDE İKAZLARIMIZ OLACAK'

Hafta sonu yeniden fırtına beklendiği için çalışmaların bugün tamamlanıp tamamlanmayacağı sorulan Memiş, vatandaşların AFAD'ın uyarılarına dikkat etmesine yönelik çağrıda bulunarak şöyle konuştu:

"Tabii ki hava şartları bize müsaade ettiği müddetçe arama tarafa faaliyetlerine ara vermeyeceğiz. Ancak ne zaman hava şartları uygun olmazsa o zaman ara vermek durumunda kalacağız. İlerleyen günlerde bütün Türkiye genelinde ikazlarımız olacak. Vatandaşlarımızın ikazlara dikkat etmesini istirham ediyoruz."