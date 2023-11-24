Zonguldak'ta batan gemideki 3 denizcinin daha cansız bedeni bulundu (5)

BİRKİŞİNİNDAHA CENAZESİNE ULAŞILDI

Zonguldak´ın Ereğli ilçesinde batan gemide kaybolan denizcilerin bulunması için sürdürülen çalışmalarda bir personelin daha cenazesine ulaşıldı. Şu ana kadar 5 personelin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.