Zonguldak'ta batan gemideki 3 denizcinin daha cansız bedeni bulundu (5)
BİRKİŞİNİNDAHA CENAZESİNE ULAŞILDI
Zonguldak´ın Ereğli ilçesinde batan gemide kaybolan denizcilerin bulunması için sürdürülen çalışmalarda bir personelin daha cenazesine ulaşıldı. Şu ana kadar 5 personelin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
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