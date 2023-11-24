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        Zonguldak'ta batan gemideki 3 denizcinin daha cansız bedeni bulundu (5)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 13:48 Güncelleme: 24.11.2023 - 13:48
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        Zonguldak'ta batan gemideki 3 denizcinin daha cansız bedeni bulundu (5)
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        BİRKİŞİNİNDAHA CENAZESİNE ULAŞILDI

        Zonguldak´ın Ereğli ilçesinde batan gemide kaybolan denizcilerin bulunması için sürdürülen çalışmalarda bir personelin daha cenazesine ulaşıldı. Şu ana kadar 5 personelin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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