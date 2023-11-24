Zonguldak'ta batan gemideki bir denizcinin daha cansız bedeni bulundu ZONGULDAK'ınEreğliilçesindeki fırtınada batan 'Kafkametler' adlı kuru yük gemisinde kaybolan mürettebattan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı, 9 kişi ise aranıyor.

ZONGULDAK'ınEreğliilçesindeki fırtınada batan 'Kafkametler' adlı kuru yük gemisinde kaybolan mürettebattan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı, 9 kişi ise aranıyor.

Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım'da meydana gelen fırtına nedeniyle batan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinde kayıp mürettebatı arama çalışmaları, 6'ncı gününde sürüyor. Geminin yerinin belirlenmesinin ardından dalgıçlar batığın bulunduğu alana yoğunlaştı. Kayıp 12 mürettebattan 2'sinin cenazesi bulunurken, bugün yapılan arama çalışmalarında 1 denizcinin daha cesedine ulaşıldı. Denizden dalgıçların çıkaracağı cenazenin, askeri alana getirileceği ve ardından otopsi için hastanenin morguna gönderileceği öğrenildi. Ekiplerin, diğer 9 denizciyi bulmak için de arama çalışmaları devam ediyor.