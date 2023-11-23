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        Sokak kedisi, fırtınada kaybettiği yavrularını arıyor

        ZONGULDAK´ınEreğli ilçesi Bozhane Limanı´nda sokak kedisi, fırtınada kaybettiği 6 yavrusunu arıyor. Amatör balıkçı Bünyamin Bülbül, "Küçüktü yavrular. Aklımıza da gelmedi, alıp başka yere koyabilirdik. Fırtınanın bu kadar şiddetli olacağını anlamadık" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 16:38 Güncelleme: 23.11.2023 - 16:45
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        Sokak kedisi, fırtınada kaybettiği yavrularını arıyor
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        ZONGULDAK´ınEreğli ilçesi Bozhane Limanı´nda sokak kedisi, fırtınada kaybettiği 6 yavrusunu arıyor. Amatör balıkçı Bünyamin Bülbül, "Küçüktü yavrular. Aklımıza da gelmedi, alıp başka yere koyabilirdik. Fırtınanın bu kadar şiddetli olacağını anlamadık" dedi.

        Ereğli ilçesinde 19 Kasım´da etkili olan kuvvetli fırtına ve yağışta, 2 gemi karaya otururken, `Kafkametler´ isimli gemi de battı. Dalgalar nedeniyle sahil kesimindeki çok sayıda iş yeri de hasar gördü. Bozhane Limanı´nda bir sokak kedisinin 6 yavrusu da fırtına da kayboldu. Sokak kedisi her gün geldiği limanda miyavlayarak yavrularını arıyor.

        Bölgede amatör balıkçılık yapan Bünyamin Bülbül, "Biz balık tutmaya geldiğimizde burada yavruları vardı. Biz de besliyorduk. Küçüktü yavrular. Aklımıza da gelmedi, alıp başka yere koyabilirdik. Fırtınanın bu kadar şiddetli olacağını anlamadık. Kedi de muhtemelen burada yavrularını arıyor. Ani bir fırtına başlangıcı olduysa hepsi denize gitmiştir" dedi.

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