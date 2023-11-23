KOSGEB Genel Başkanı İbrahimcioğlu, selden ve fırtınadan etkilenen Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

KOSGEB Genel Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, selden ve fırtınadan etkilenen Zonguldak'ta ziyaretler gerçekleştirdi.

İlk olarak Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasını (ZTSO) ziyaret eden İbrahimcioğlu, ZTSO Başkanı Metin Demir tarafından karşılandı.

İbrahimcioğlu, gazetecilere, özellikle sel felaketi nedeniyle etkilenen işletmelerin zararlarını hafifletmek amacıyla bölgeye geldiklerini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bazı bölgelerde yaşanan sel ve fırtına nedeniyle zarar gören KOBİ'ler için Acil Destek Kredisi Programı'nı başlattıklarını duyurduğunu hatırlatan İbrahimcioğlu, KOSGEB olarak bu kredinin koşullarını işletmelere anlatmak ve destek olmak için ziyaretler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

İbrahimcioğlu, KOSGEB'in işletmelerinin yanında olmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Felaketten etkilenen tüm bölgelerimizde vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz. Diğer yandan da KOSGEB olarak işletmelerimizin devamlılığı bizim için önemli. Onların yaralarını sarmak için Sayın Bakanımızın müjdesini sahada anlatmak için de buradayız." şeklinde konuştu.

Daha sonra Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş'i de ziyaret eden İbrahimcioğlu, selden etkilenen ilçe merkezinde incelemelerde bulundu.