Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        KOSGEB Genel Başkanı İbrahimcioğlu, selden ve fırtınadan etkilenen Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

        KOSGEB Genel Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, selden ve fırtınadan etkilenen Zonguldak'ta ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 17:03 Güncelleme: 23.11.2023 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        KOSGEB Genel Başkanı İbrahimcioğlu, selden ve fırtınadan etkilenen Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOSGEB Genel Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, selden ve fırtınadan etkilenen Zonguldak'ta ziyaretler gerçekleştirdi.

        İlk olarak Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasını (ZTSO) ziyaret eden İbrahimcioğlu, ZTSO Başkanı Metin Demir tarafından karşılandı.

        İbrahimcioğlu, gazetecilere, özellikle sel felaketi nedeniyle etkilenen işletmelerin zararlarını hafifletmek amacıyla bölgeye geldiklerini söyledi.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bazı bölgelerde yaşanan sel ve fırtına nedeniyle zarar gören KOBİ'ler için Acil Destek Kredisi Programı'nı başlattıklarını duyurduğunu hatırlatan İbrahimcioğlu, KOSGEB olarak bu kredinin koşullarını işletmelere anlatmak ve destek olmak için ziyaretler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

        İbrahimcioğlu, KOSGEB'in işletmelerinin yanında olmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Felaketten etkilenen tüm bölgelerimizde vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz. Diğer yandan da KOSGEB olarak işletmelerimizin devamlılığı bizim için önemli. Onların yaralarını sarmak için Sayın Bakanımızın müjdesini sahada anlatmak için de buradayız." şeklinde konuştu.

        Daha sonra Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş'i de ziyaret eden İbrahimcioğlu, selden etkilenen ilçe merkezinde incelemelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Muslera'nın yazışması da ortaya çıktı!
        Muslera'nın yazışması da ortaya çıktı!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Yediemin otoparklarında yeni süreç!
        Yediemin otoparklarında yeni süreç!
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        Kulüp başkanının cenazesinde davul zurna çalındı
        Kulüp başkanının cenazesinde davul zurna çalındı
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Çin'de gizemli zatürre vakaları artıyor!
        Çin'de gizemli zatürre vakaları artıyor!
        Gelin kaynanasının boğazını kesti!
        Gelin kaynanasının boğazını kesti!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Gazze konusunda ülkesini suçladı
        Gazze konusunda ülkesini suçladı
        Kuzey Kore, Güney Kore ile 2018'de imzaladığı askeri anlaşmadan çekildi
        Kuzey Kore, Güney Kore ile 2018'de imzaladığı askeri anlaşmadan çekildi
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Baba ile oğul 1 saat arayla öldü!
        Baba ile oğul 1 saat arayla öldü!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Yeni soğuk hava cephesi kapıda! Kış gibi bir pazar bizi bekliyor
        Yeni soğuk hava cephesi kapıda! Kış gibi bir pazar bizi bekliyor
        Komşu katliamında 11 yaşındaki Ceyda vahşeti bağırmış! "Babamı, kardeşimi öldürdü, sıra bizde!"
        Komşu katliamında 11 yaşındaki Ceyda vahşeti bağırmış! "Babamı, kardeşimi öldürdü, sıra bizde!"
        Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü açıkladı
        Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü açıkladı
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var

        Benzer Haberler

        Sokak kedisi, fırtınada kaybettiği yavrularını arıyor
        Sokak kedisi, fırtınada kaybettiği yavrularını arıyor
        Zonguldak'ta bir denizcinin daha cansız bedeni bulundu (3)
        Zonguldak'ta bir denizcinin daha cansız bedeni bulundu (3)
        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Zonguldak'ta bir denizcinin daha cansız bedeni bulundu (2)
        Zonguldak'ta bir denizcinin daha cansız bedeni bulundu (2)
        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta batan geminin kayıp 10 personelini arama çalışma...
        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta batan geminin kayıp 10 personelini arama çalışma...
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 10 personelini arama çalışmaları sürüyor
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 10 personelini arama çalışmaları sürüyor