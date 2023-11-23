Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, sel ve fırtınadan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, hafta sonu sel ve fırtınadan etkilenen Kozlu ve Alaplı'da inceleme yaptı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, hafta sonu sel ve fırtınadan etkilenen Kozlu ve Alaplı'da inceleme yaptı.

Vali Hacıbektaşoğlu, kuvvetli yağış ve fırtınadan etkilenen Kozlu ve Alaplı balıkçı barınaklarını ziyaret ederek, esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti.

Daha sonra Vali Hacıbektaşoğlu, Alaplı Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.