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        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, sel ve fırtınadan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu

        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, hafta sonu sel ve fırtınadan etkilenen Kozlu ve Alaplı'da inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 20:08 Güncelleme: 23.11.2023 - 20:11
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        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, sel ve fırtınadan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu
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        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, hafta sonu sel ve fırtınadan etkilenen Kozlu ve Alaplı'da inceleme yaptı.

        Vali Hacıbektaşoğlu, kuvvetli yağış ve fırtınadan etkilenen Kozlu ve Alaplı balıkçı barınaklarını ziyaret ederek, esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Daha sonra Vali Hacıbektaşoğlu, Alaplı Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

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