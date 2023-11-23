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        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 15:31 Güncelleme: 23.11.2023 - 15:33
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        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

        Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kilimli, Kozlu ve kent merkezinde operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 82,71 gram uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerden biri işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Diğer şüpheliler hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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