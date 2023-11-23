Zonguldak'ta bir denizcinin daha cansız bedeni bulundu (3)

KİMLİĞİBELLİOLDU

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında batan geminin kayıp 11 mürettebatından, sabah saatlerinde cansız bedeni bulunan denizcinin usta gemici İsmail Kaptan (72) olduğu belirlendi. Çalışmalar havadan ve denizden sürerken, dalgıçların geminin bulunan bölümüne yoğunlaştığı öğrenildi.

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